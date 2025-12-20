ИЗПРАТИ НОВИНА
Любима закусвалня в Пловдивско отива в историята, ЧСИ я продава за над 1 млн. лева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:51
©
виж галерията
Частен съдебен изпълнител Стефан Горчев е пуснал обект в село Граф Игнатиево за публична продан. Имотът е с площ над 4000 кв. метра, а върху него са построени 6 сгради, информира Plovdiv24.bg. Те са едноетажни с различна квадратура, някои от тях са с предназначение за склад, производство или инфраструктурна, както и търговия.

Сред най-интересните от тях е ресторант за бързо хранене.

Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 1 080 880,00 лв., съставляваща 80 % от стойността на имота. Продажбата е обявена от 12 декември до 12 януари 2026.

Имотът е собственост на фирма “Денест Корпорейшън" ЕООД, а върху него има наложени 12 възбрани и две договорни ипотеки. Задатъкът е 10% от първоначално обявената цена.







