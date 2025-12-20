ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Любима закусвалня в Пловдивско отива в историята, ЧСИ я продава за над 1 млн. лева
Сред най-интересните от тях е ресторант за бързо хранене.
Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 1 080 880,00 лв., съставляваща 80 % от стойността на имота. Продажбата е обявена от 12 декември до 12 януари 2026.
Имотът е собственост на фирма “Денест Корпорейшън" ЕООД, а върху него има наложени 12 възбрани и две договорни ипотеки. Задатъкът е 10% от първоначално обявената цена.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Кметът на община Хисаря: Взех едно от най-трудните решения
11:48 / 19.12.2025
Временни промени в начините на плащания към община Асеновград
09:44 / 19.12.2025
До Пловдив: Тарикат пълни колата с кабели и търси място да ги зап...
09:15 / 17.12.2025
Опит за убийство в пловдивско село
12:36 / 16.12.2025
Народът атакува новия "Магазин за хората" край Пловдив
15:01 / 15.12.2025
Издирва се!
12:00 / 15.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS