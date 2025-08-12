ЗАРЕЖДАНЕ...
|Липсваща фактура за 300 000 лв. в Перущица, НАП започва проверка
Според Сметната палата, в Перущица е констатиран проблем с липсваща фактура, свързана с концесия на местния язовир. Одитният доклад показва, че по-голямата част от счетоводните несъответствия вече са отстранени, но казусът с фактурата остава нерешен.
Кметът Николай Баков заяви пред БНТ, че е научил от медиите за евентуалните проблеми и че при самия одит не са установени нарушения на законодателството.
"Одитът беше професионален, констатирани бяха дребни пропуски, които вече са отстранени. Няма данни за нарушение на закона“, коментира Баков.
Той уточни, че проблемната фактура е свързана с това, че концесионерът на язовира, отдаден през 2018 г., не е издал необходимия документ за реализирани инвестиции.
Финансовият директор: "Сумата е около 300 хиляди лева“
Директорът на дирекция "Финанси“ в общината Магдалена Божкова поясни, че концесионерът е имал три години да извърши инвестицията и да издаде фактура на общината, но това не е направено.
"Не се очаква и да бъде издадена фактура. Няма предписание от Сметната палата, че това трябва да се случи“, добави тя.
От НАП потвърдиха, че проверките в четирите общини вече са започнали, но не уточняват срок за приключването им. Докладите за Челопеч и Якоруда са предадени и на Агенцията за държавна финансова инспекция за допълнителен контрол.
Въпреки наличието на забележки, Сметната палата е приела годишния отчет на Община Перущица с положително мнение.
