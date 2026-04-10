Край на компромисите в пловдивското село Калековец! Кметът на селото Георги Вълков, се обяви срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и опазването на чистата околна среда.

От публикуваните снимки, обиколи социалните мрежи, ясно се вижда огромна 4 метрова камара от боклуци - битови и строителни отпадъци, гуми и други, превърнали пространството около него в незаконно сметище. В резултат на това общината затяга контрола и въвежда солени глоби за нарушителите. Ето какво написа кметът на Калековец в социалните мрежи като предпразнично обръщение към жителите на селото:

Докога, уважаеми жители?!? Предпразнично Ви представям само малка част от реалната картина в нашето село. Това, което виждате, е безобразието, което всекидневно се трупа в Калековец. Битови отпадъци, строителни отпадъци, гуми и боклуци по улици, зелени площи, паркове и нерегламентирани сметища. След това същата тази мръсотия се чисти от шепа хора, които вместо уважение, често получават агресия, обиди и наглост. Казвам го ясно и без заобиколки. Това повече няма да се неглижира.

Шестима души не могат безкрайно да чистят след безхаберието на няколко хиляди. Никой не е длъжен да събира срама, който други хвърлят по земята. Никой не е длъжен да понася арогантност, докато си върши работата.

Битовите отпадъци се изхвърлят само в определените съдове. Строителните отпадъци не са битов отпадък и нямат място в контейнерите на селото, нито по улици, паркове, зелени площи и нерегламентирани сметища. За тях се наема контейнер тип "лодка“ или камион от лицензирана фирма и се плаща извозване. Това е законният ред! Всичко друго е нарушение!

От днес подходът се променя. Ще има засилен контрол. Всеки установен нарушител ще бъде санкциониран. Ще се съставят актове. Ще се налагат глоби. Няма да има компромиси! Правилата важат за всички. Калековец не е сметище. И паркът не е бунище. Улиците не са място за отпадъци. Общото не е ничие. Общото е на всички!

Общинската администрация възнамерява поставянето на бариера като в съседното село Крислово с регламентирано работно време, за да се ограничи достъпа до местата, които най-често биват превръщани в сметища. С това Калековец прави решителна крачка към решаването на дългогодишен проблем. Дали обаче това ще даде очаквания резултат и ще ограничи нарушителите предстои да разберем. Сега е ред на калековци да покажат дали избират да живеят в чистота и ред или избират капана на старите навици.