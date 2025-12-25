Кметът на община Марица с поздрав за Рождество Христово

© Кметът на община Марица със специален поздрав за Рождество Христово. Димитър Иванов пожела на всички жители на общината светлина, хармония и уют да озаряват домовете.



УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МАРИЦА,



В светлите дни на Рождество Христово, когато добротата и надеждата докосва всеки дом, приемете моите най-сърдечни благопожелания за здраве, мир и просперитет! Озарени от Витлеемската звезда светът осъзнава, че с обич, взаимност и вяра в доброто можем да вървим напред като единна и силна общност.



Годината, която изпращаме, бе изпълнена с труд, цели и постигнати резултати. С общи усилия продължаваме да развиваме нашите населени места, да изграждаме нова инфраструктура, да подобряваме средата за живот и да създаваме все по-добри условия за нашите деца. Всеки успех е плод на партньорството между хората, бизнеса и местната власт и това е доказателство, че когато сме обединени, реализираме стремежи и проекти, за които мечтаем.



Гордеем се с нашите традиции и духовно наследство, които пазим и предаваме на поколенията. В светлите Рождественски дни нека си припомним значението на родовата памет, на единството и на силата, която черпим от нашата общност!



Нека светлината на Рождество озари домовете ви и изпълни сърцата ви с топлина, любов, надежда и доброта! Нека донесе здраве, благополучие и увереност в бъдещето! Вярвам, че заедно ще продължим да надграждаме и да превръщаме Община Марица в още по-привлекателно, модерно и уютно място за живот!



СВЕТЛИ И БЛАГОСЛОВЕНИ ПРАЗНИЦИ!



ДИМИТЪР ИВАНОВ



КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА



