ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Кметът на община Марица с поздрав за Рождество Христово
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:06Коментари (0)127
©
Кметът на община Марица със специален поздрав за Рождество Христово.  Димитър Иванов пожела на всички жители на общината светлина, хармония и уют да озаряват домовете.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МАРИЦА,

В светлите дни на Рождество Христово, когато добротата и надеждата докосва всеки дом, приемете моите най-сърдечни благопожелания за здраве, мир и просперитет! Озарени от Витлеемската звезда светът осъзнава, че с обич, взаимност и вяра в доброто можем да вървим напред като единна и силна общност.

Годината, която изпращаме, бе изпълнена с труд, цели и постигнати резултати. С общи усилия продължаваме да развиваме нашите населени места, да изграждаме нова инфраструктура, да подобряваме средата за живот и да създаваме все по-добри условия за нашите деца. Всеки успех е плод на партньорството между хората, бизнеса и местната власт и това е доказателство, че когато сме обединени, реализираме стремежи и проекти, за които мечтаем.

Гордеем се с нашите традиции и духовно наследство, които пазим и предаваме на поколенията. В светлите Рождественски дни нека си припомним значението на родовата памет, на единството и на силата, която черпим от нашата общност!

Нека светлината на Рождество озари домовете ви и изпълни сърцата ви с топлина, любов, надежда и доброта! Нека донесе здраве, благополучие и увереност в бъдещето! Вярвам, че заедно ще продължим да надграждаме и да превръщаме Община Марица в още по-привлекателно, модерно и уютно място за живот!

СВЕТЛИ И БЛАГОСЛОВЕНИ ПРАЗНИЦИ!

ДИМИТЪР ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА



Още по темата: общо новини по темата: 199
25.12.2025 Как да се преборим със стреса и напрежението по празниците
25.12.2025 Няколко съвета, за да не се напиете на Коледа
25.12.2025 Коледната благотворителна кампания на БЧК в Пловдив събра 25 000 лв.
25.12.2025 И София се събуди под снежна покривка на Коледа
25.12.2025 Какво да правим с паричката от питката на Бъдни вечер?
25.12.2025 Патриарх Даниил отслужи Златоустова литургия за Рождество Христово
предишна страница [ 1/34 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
Шапки долу пред тези младежи
19:45 / 24.12.2025
Младежи катастрофираха в Карлово, колата е по таван
17:24 / 24.12.2025
Коледно чудо в община Асеновград
14:25 / 20.12.2025
Читателка на Plovdiv24.bg: Ето лошото се случи
09:43 / 20.12.2025
Любима закусвалня в Пловдивско отива в историята, ЧСИ я продава з...
08:51 / 20.12.2025
Кметът на община Хисаря: Взех едно от най-трудните решения
11:48 / 19.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
14:43 / 23.12.2025
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в Одрин
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в Одрин
12:18 / 23.12.2025
Честито на Явор Дачков
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
Зима 2025/2026 г.
Специализирани полицейски операции в страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: