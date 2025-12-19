ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Кметът на община Хисаря: Взех едно от най-трудните решения
"Днес взех едно от най-трудните решения, които стоят пред всеки отговорен човек на публична длъжност, но решение, в което дълбоко вярвам“, посочи кметът Вълчева в публикация в социалните мрежи.
Тя обясни, че несигурността около държавния бюджет, очакваното увеличение на минималната работна заплата и инфлацията биха довели до значително нарастване на разходите на общината, особено в сферата на чистотата.
"Но има нещо по-важно от цифрите – хората. Вярвам, че именно грижата за тях трябва да бъде водеща“, допълни Вълчева.
Кметът пое пълната отговорност за решението и подчерта, че общината е подготвена за въвеждането на новата методика "замърсителят плаща“. Тя уточни, че времето, което се печели с отлагането, ще бъде използвано за прилагането на промените по-справедливо и без сътресения за домакинствата.
"Ще продължим да търсим решения с разум, дисциплина и отговорност. Без да натоварваме хората. Без да правим компромис с ангажимента си към бъдещето на община Хисаря. С ясното съзнание, че доверието на гражданите е най-голямата отговорност“, заяви кметът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Временни промени в начините на плащания към община Асеновград
09:44 / 19.12.2025
До Пловдив: Тарикат пълни колата с кабели и търси място да ги зап...
09:15 / 17.12.2025
Опит за убийство в пловдивско село
12:36 / 16.12.2025
Народът атакува новия "Магазин за хората" край Пловдив
15:01 / 15.12.2025
Издирва се!
12:00 / 15.12.2025
Бачковският манастир: Това е измама, всеки може да я сътвори с из...
14:02 / 14.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS