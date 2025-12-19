ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът на община Хисаря: Взех едно от най-трудните решения
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:48
Кметът на община Хисаря Ива Вълчева обяви, че оттегля докладните записки за промени в такса битови отпадъци и местните данъци, предвидени за обсъждане на утрешното заседание на Общинския съвет. Решението е взето след внимателен анализ на актуалната икономическа ситуация и с оглед на интересите на гражданите.

"Днес взех едно от най-трудните решения, които стоят пред всеки отговорен човек на публична длъжност, но решение, в което дълбоко вярвам“, посочи кметът Вълчева в публикация в социалните мрежи.

Тя обясни, че несигурността около държавния бюджет, очакваното увеличение на минималната работна заплата и инфлацията биха довели до значително нарастване на разходите на общината, особено в сферата на чистотата.

"Но има нещо по-важно от цифрите – хората. Вярвам, че именно грижата за тях трябва да бъде водеща“, допълни Вълчева.

Кметът пое пълната отговорност за решението и подчерта, че общината е подготвена за въвеждането на новата методика "замърсителят плаща“. Тя уточни, че времето, което се печели с отлагането, ще бъде използвано за прилагането на промените по-справедливо и без сътресения за домакинствата.

"Ще продължим да търсим решения с разум, дисциплина и отговорност. Без да натоварваме хората. Без да правим компромис с ангажимента си към бъдещето на община Хисаря. С ясното съзнание, че доверието на гражданите е най-голямата отговорност“, заяви кметът.







