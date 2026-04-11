Пролетта в Родопите има свои правила – и те невинаги съвпадат с календара. Тази сутрин пътищата по проходите "Пампорово" и "Превала" са покрити със сняг, но пътните служби не са стояли безучастни, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура" за Plovdiv24.bg.

За пловдивчани, които планират излет към Смолянско или почивка в планинския курорт, новината е двояка: пътят е проходим, но изисква внимание и подходящо оборудване на автомобила.

Двата прохода са сред най-натоварените маршрути от Пловдив към Родопите. "Превала" е основната артерия към Смолян, а "Пампорово" – любимата дестинация на хиляди пловдивски семейства през зимния сезон. Апрелският сняг обаче напомня, че в планината зимата се оттегля бавно и не без съпротива.

Пътищата са обработени, но шофьорите трябва да карат внимателно и да се съобразяват с условията. Препоръчително е използването на зимни или всесезонни гуми за тези, които тръгват от Пловдив в тази посока.

Преди да потеглите, проверете актуалната пътна обстановка на сайта на Агенция "Пътна инфраструктура".