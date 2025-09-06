ИЗПРАТИ НОВИНА
Как се меси хлябът на Съединението: Специална рецепта
Автор: ИА Фокус 11:36
© NOVA
В град Съединение посрещат празника с погача, замесена по стара традиция

В празничния ден на Съединението, в едноименния град, който е столица на историческото събитие, се спазва стара и красива традиция – месенето на специален "съединениски" хляб. С него се посрещат всички гости, дошли да почетат празника. Милена Йорданова разкри пред NOVA тайните на този ритуал, който е много повече от кулинарна рецепта – той е предаване на енергия, спокойствие и български дух.

На фона на старинна каменна зидария, Милена Йорданова, облечена в традиционна народна носия, демонстрира как се създава празничната погача. Процесът започва със смес от яйца, кисело и прясно мляко и малко олио, която се изсипва в кладенче от брашно. Към тях се добавя и маята, предварително разтворена в топло прясно мляко и захар, за да "шупне".

Това, което отличава тази традиция, е първоначалното замесване. "Баба ми така ме е учила. Първо винаги започваш с вилица, след което, когато стане достатъчно като тесто за месене, тогава започвам с ръце да омесвам“, споделя Милена.

Най-важната съставка обаче не е в продуктите, а в състоянието на духа. Според нея хлябът има душа и затова ритуалът изисква специално отношение. "Жената, когато меси хляба, трябва да е много спокойна, трябва да е уравновесена, защото хлябът попива енергията на човека, който го меси“, обяснява тя. 

Макар да признава, че си е купила модерен планетарен миксер, Милена Йорданова споделя, че така и не го е използвала. "Не мога да меся с него. Хлябът трябва да се усеща с ръцете“, категорична е тя, доказвайки, че традицията и личният допир са незаменими в този ритуал.


