Костадин Димитров: Пловдив расте миграционно всеки ден, необходимостта от нови детски градини и училища е изключително важна

© Гост в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ е кметът на Пловдив Костадин Димитров. От 1993 година 6 септември е определен за празник и на Пловдив и оттогава градът чества своят двоен ден.



Съединението на България се извършва във вашия град. 140 години по-късно какъв смисъл влагате в този символ?



Знаете ли, Пловдив е уникален град. Най-старият жив град в Европа. Мултинационален, с изключително много етноси, които живеят заедно. Сега последно чествахме и празника на нашите гости от Украйна, Денят на независимостта на Украйна. И фактът, че всички заедно оставяме толкова дълги години да живеем като едно семейство, е показателно за това какво значи Съединението.



На фронтона на сградата на Народното събрание в София изписано "Съединението прави силата“. Избирайки този девиз бащите на българската държавност са имали предвид именно извършения във вашия град акт. Какви завети сме получили и успяваме ли да бъдем на тяхната висота?



От самото създаване на нашата държава винаги сме говорили за съединението и за това, че заедно можем повече и че сме по-силни, и как винаги заради дребнотемие, заради някакви конкретни искания не успяваме да постигнем това, което са ни завещали нашите деди. Но актът на Съединението показва, че българите умеят да правят важната крачка, когато това е необходимо. И аз съм много горд, че съм кмет именно на този град, който е символ на тази национална гордост.



Как Община Пловдив се готви да посрещне двойният си празник?



Ние не сме преставали да имаме събития. Конкретно през този период на началото на есента Пловдив е изпълнен с различни прояви. На всички културни сцени има изпълнение на артисти. И снощи имахме една вдъхновяваща вечер с множество варианти на изпълнение било то в театрите, било то в Античния театър, било то в различните сцени на град Пловдив. Аз се радвам, че Пловдив се превърна в културната столица на България, след като беше културната столица на Европа. Конкретно за днес ще имаме концерт на Биг Бенд в 17.00 часа, а през деня ще имаме честване по различните места, където ще поднесем венци и цветя.



Презастрояването, проблеми с трафика, паркоместата, градският транспорт, мръсният въздух, градската инфраструктура, опазване на културно-историческото наследство. Тези проблеми са ни познати в София. Как се справите с тях в Пловдив?



Да започнем с опазване на културно-историческото наследство. Знаете, че миналата година открихме няколко археологически забележителности. Това са Небет тепе – един проект започнал в годините, преминал през няколко кмета като идея, като реализация, в нашият мандат успяхме да го довършим. Освен това, Източната порта като още една дестинация за туристи, които посещават Пловдив и за самите пловдивчани - Одеона. Това, което ни предстои е форум юг-изток, който в момента тече процедурата по обявяване на обществена поръчка.



Така че когато говорим за археология и културно-исторически ценности, градът ни е символ за това как да ги опазваме и как да ги експонираме. С оглед на всичките други теми, които ние ги виждаме като предизвикателство и като възможност, уверявам ви, че пловдивчани знаят, че проблемите натрупани с годините трябва да се решават поетапно, трябва да има стратегия за тяхното решаване.



И това, което ние правим, знаете, за разлика от други градове, градският транспорт в Пловдив е частен. Ние в годините сме се опитвали да го подобряваме, и това, което предстои, е наистина задоволяване на нуждите за пловдивчани като необходимост. Освен това, с оглед на културния календар и това, което се случва с инфраструктурата в Пловдив, мога да ви кажа, че тази година и предходната успяхме да планираме много добре ремонтите, за това лято да извършим повече от дейностите. И вчера имахме откриване на една част от "Васил Априлов“, работи се по Голямоконарско шосе, по входно-изходните артерии на града и по много други проекти.



Благодарение на намесата на пловдивските медии, на колегите от Plovdiv24.bg, вашият град получи 350 милиона лева за реализиране на инвестиционните ви проекти. Как върви изпълнението им?



Проектите са разнообразни. Аз много се радвам, че в тях има и обект, който е свързан с културата, именно кино "Космос“. Специално там вървят в график. Мога да кажа, че всички обекти, които са възложени от Община Пловдив, вървят в линейния план, който сме поставили и съответно някои от тях трябва да бъдат изпълнени предсрочно. Радвам се, че успяваме да направим така, че инфраструктурата в града, където имаме с години проблеми, да можем я да обновим. Говорим за Рогошко шосе, говорим за Кукленско шосе, говорим за Голямоконарско шосе като съвсем ново изграждане. За спорта отделяме много средства и усилия. Знаете, открихме миналата година зала "Дунав“ и един от най-хубавите басейни в България с олимпийски размери, с 1005 места, с възможност да проведем световни първенства, именно плувен комплекс "Младост“.



Освен това, изграждането на стадионите не трябва да се подценява. Последната трибуна на стадион "Локомотив“ вече сме над кота 0, излязохме над земята. Освен това, имаме задача да довършим стадион "Христо Ботев“, който се ползва не само за междуклубни срещи, а и за национални срещи. Освен това, имаме амбицията в тази програма, която е по приложението ни на общините, съответно да изградим две зали в Западния за волейбол и баскетбол, и ние привличаме отделни волейболни и баскетболни клубове. Преди само няколко дни имах среща със спортните клубове. Набелязахме нашите ангажименти и точки за развитието на спорта в Пловдив, и в тази посока можем да обявим, че ще кандидатстваме в 2028-а за Европейска столица на спорта. Така че спорт, култура, инфраструктура и съответно запазване на културно-историческото наследство.



А има ли движение по проекта на Общината за изграждането на детски заведения, парк, нова улична мрежа върху част от бившите поделения в квартал "Гладно поле“? До къде стигнаха преговорите ви с Министерството на отбраната?



Радвам се, че засягате тази тема, защото освен всичко, което споменах, Пловдив обръща изключително голямо внимание на образованието. В момента редица училища се ремонтират и някои даже ще успеем да ги завършим за 15 септември. Това са ремонти, които са действително необходими с това да подобрим образователната среда.



Необходимостта от детски градини е много важна и ние трябва да обърнем специално внимание с оглед на това, че Пловдив като индустриалното сърце на България се разширява миграционно ден след ден и постоянно имаме нови пловдивчани, на които им казваме: "Добре дошли!“, и трябва да осигурим учебни заведения за техните деца.



Така можем да кажем, че почти във всеки квартал или се провежда обществена поръчка или предстои такава за изграждането на нова детска градина. Освен това, за първи път в Пловдив е на прага да започне строителството не на едно, а на три училища. Относно обектите, които вие говорите, които са на Министерството на отбраната, ние проведохме среща преди около седмица с Министерство на отбраната и набелязахме ясни стъпки за това, как Община Пловдив да ги придобие, за да може да се изградят съответно детска градина, учебни заведения и единият от парцелите да остане зелена площ.