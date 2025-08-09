ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Хотелска перла в едно от най-прекрасните пловдивски села няма продаване
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:50Коментари (0)538
©
виж галерията
Поредна продажба на хотел “Беркут" е обявил частният съдебен изпълнител Людмила Мурджанова. Търгът е за над 5,5 млн. лева и ще се проведе от 9 август до 9 септември, видя Plovdiv24.bg в сайта на Камарата на ЧСИ-та в България.

Цената на хотелската база пада с всяка обявена поръчка, но въпреки това нови собственици не могат да се намерят.

Имотът е собственост на бившия зам.-областен управител на Пловдив и бивш заместник-кмет в “Родопи" Владимир Маринов.

Перлата на село Брестник е на 4 етажа, има ресторант, няколко сервизни помещения. Разположен е на площ от 18 816 кв. м. Спа центърът разполага с външен и вътрешен басейн, сауна, конферентна зала и няколко допълнителни постройки - 6 самостоятелни бунгала (къщи с веранди), ресторант, магазин, бар-бюфет, лекарски кабинет, детска площадка, паркинг и други помощни и складови помещения. 

През годините апетитният имот е имал няколко договорни ипотеки, множество вписани възбрани, особен залог и други актове. Върху имота има тежести, които се изразяват в неплащане на ипотека към Българо-американска кредитна банка, задължения към НАП, възбрани към Община Пловдив и “Юробанк", към фирма “ММ-93" ЕООД и други.

Всички посочени имоти са свързани с фирмата длъжник "Спорттур ЕООД".

Управител е Иван Маринов, брат на Владимир Маринов. Първият е свързан с над 18 фирми, като например  "Марбея Холд ООД", "Бизнес Хотел Беркут ЕООД" , "Бибъл Комерс ООД". След смъртта на техният баща Марин Маринов постепенно бизнеса запада и частни съдебни изпълнители разпродават и други имоти, собственост на фамилията.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Регионални новини:
След жестоката катастрофа, пуснаха влаковете между Пловдив и Бело...
18:50 / 08.08.2025
Шофьорът на камиона, ударил се във влак, е в болница
15:26 / 08.08.2025
Сметната палата със съмнения за финансови злоупотреби в община в ...
22:15 / 07.08.2025
"Кой си ти, че да ми казваш?": Спор за дини в село до Пловдив пре...
21:27 / 07.08.2025
Сериозен и дългогодишен проблем в Асеновград
08:45 / 07.08.2025
Деца използваха ваканцията, за да придобият нови знания на лагер ...
20:57 / 06.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:09 / 07.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:17 / 07.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
15:25 / 07.08.2025
НИМХ: Започва труден период
НИМХ: Започва труден период
07:20 / 08.08.2025
На 32 с нова визия
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Цар Симеоновата градина придобива нова визия
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Модернизират училища в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: