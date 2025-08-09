© виж галерията Поредна продажба на хотел “Беркут" е обявил частният съдебен изпълнител Людмила Мурджанова. Търгът е за над 5,5 млн. лева и ще се проведе от 9 август до 9 септември, видя Plovdiv24.bg в сайта на Камарата на ЧСИ-та в България.



Цената на хотелската база пада с всяка обявена поръчка, но въпреки това нови собственици не могат да се намерят.



Имотът е собственост на бившия зам.-областен управител на Пловдив и бивш заместник-кмет в “Родопи" Владимир Маринов.



Перлата на село Брестник е на 4 етажа, има ресторант, няколко сервизни помещения. Разположен е на площ от 18 816 кв. м. Спа центърът разполага с външен и вътрешен басейн, сауна, конферентна зала и няколко допълнителни постройки - 6 самостоятелни бунгала (къщи с веранди), ресторант, магазин, бар-бюфет, лекарски кабинет, детска площадка, паркинг и други помощни и складови помещения.



През годините апетитният имот е имал няколко договорни ипотеки, множество вписани възбрани, особен залог и други актове. Върху имота има тежести, които се изразяват в неплащане на ипотека към Българо-американска кредитна банка, задължения към НАП, възбрани към Община Пловдив и “Юробанк", към фирма “ММ-93" ЕООД и други.



Всички посочени имоти са свързани с фирмата длъжник "Спорттур ЕООД".



Управител е Иван Маринов, брат на Владимир Маринов. Първият е свързан с над 18 фирми, като например "Марбея Холд ООД", "Бизнес Хотел Беркут ЕООД" , "Бибъл Комерс ООД". След смъртта на техният баща Марин Маринов постепенно бизнеса запада и частни съдебни изпълнители разпродават и други имоти, собственост на фамилията.