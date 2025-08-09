ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хотелска перла в едно от най-прекрасните пловдивски села няма продаване
Цената на хотелската база пада с всяка обявена поръчка, но въпреки това нови собственици не могат да се намерят.
Имотът е собственост на бившия зам.-областен управител на Пловдив и бивш заместник-кмет в “Родопи" Владимир Маринов.
Перлата на село Брестник е на 4 етажа, има ресторант, няколко сервизни помещения. Разположен е на площ от 18 816 кв. м. Спа центърът разполага с външен и вътрешен басейн, сауна, конферентна зала и няколко допълнителни постройки - 6 самостоятелни бунгала (къщи с веранди), ресторант, магазин, бар-бюфет, лекарски кабинет, детска площадка, паркинг и други помощни и складови помещения.
През годините апетитният имот е имал няколко договорни ипотеки, множество вписани възбрани, особен залог и други актове. Върху имота има тежести, които се изразяват в неплащане на ипотека към Българо-американска кредитна банка, задължения към НАП, възбрани към Община Пловдив и “Юробанк", към фирма “ММ-93" ЕООД и други.
Всички посочени имоти са свързани с фирмата длъжник "Спорттур ЕООД".
Управител е Иван Маринов, брат на Владимир Маринов. Първият е свързан с над 18 фирми, като например "Марбея Холд ООД", "Бизнес Хотел Беркут ЕООД" , "Бибъл Комерс ООД". След смъртта на техният баща Марин Маринов постепенно бизнеса запада и частни съдебни изпълнители разпродават и други имоти, собственост на фамилията.
