Хисаря отпразнува Деня на безопасността с пъстър празник
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:06Коментари (0)66
Десетки деца и родители изпълниха стадион "Крепост“ в Хисаря по време на Празника на безопасността, организиран от Община Хисаря. Събитието бе част от инициативите по повод Европейската седмица на мобилността и се проведе в партньорство с РУ на МВР – Хисаря, РС "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хисаря и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Празникът предложи богата програма с много атракции и полезни уроци – състезания с велосипеди, демонстрации с полицейски автомобил, VR симулатор на катастрофи, обучителни игри за опазване на природата. Малките участници научиха как да карат безопасно велосипед и как правилно да пресичат пешеходни пътеки. В специално създадена безопасна среда те и техните родители преживяха симулации на катастрофи, които нагледно показаха рисковете и последствията от пътни инциденти.

Празникът бе кулминацията на стартиралата през септември в общината акция "Месец на безопасността на движението“ под мотото "На пътя животът е с предимство“. В рамките на инициативата служители на общинската администрация и кметствата възстановяваха пешеходните пътеки във всички населени места, като с приоритет бяха зоните около образователните институции. В дейностите активно се включиха кметът на община Хисаря Ива Вълчева, зам.-кметът Таня Марковска, секретарят на общината Нина Севова, служители от общинската администрация и общинско предприятие ЧОСР, кметове на селата и доброволци. Проведените от началото на учебната година обучителни акции в училищата поставиха специален акцент върху сигурността на децата.

"Безопасността на движението е отговорност на всички нас – и на институциите, и на гражданите. Затова за мен е от особена важност, че тази инициатива обедини усилията на родители, учители, ученици и всички жители на община Хисаря. Само заедно можем да намалим риска на пътя и да осигурим по-сигурна среда за нашите деца“, коментира кметът Ива Вълчева.

Доказателство за полаганите усилия от страна на общинска администрация е и получената награда от Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата“.

Община Хисаря бе отличена за последователната си работа по обновяване на пътната вертикална и хоризонтална маркировка, обезопасяване на пешеходни пътеки и въвеждане на по-ефективна организация на движение. Агенцията връчва всяка година своите награди на областни и общински администрации, за да отличи постиженията им в повишаването на безопасността на движението. Отличията целят да популяризират добрите практики, устойчивите политики и реалните резултати в опазването на човешкия живот и здраве на пътя.

"Тази награда е признание за труда на целия екип и за последователната ни работа в името на по-безопасна среда за нашите деца и жители. За нас Европейската седмица на мобилността не е просто кампания – това е кауза, която обединява всички. Радвам се, че Хисаря е част от нея,“ подчерта още Ива Вълчева.

Инициативата продължава и на 22 септември с националната кампания "Ден без автомобили“. Община Хисаря приканва всички жители да оставят колите си и да изберат ходене пеша, с велосипед или друг екологичен и безопасен начин на придвижване в подкрепа на по-чиста и по-здравословна градска среда.







