ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Хисаря отпразнува Деня на безопасността с пъстър празник
Празникът бе кулминацията на стартиралата през септември в общината акция "Месец на безопасността на движението“ под мотото "На пътя животът е с предимство“. В рамките на инициативата служители на общинската администрация и кметствата възстановяваха пешеходните пътеки във всички населени места, като с приоритет бяха зоните около образователните институции. В дейностите активно се включиха кметът на община Хисаря Ива Вълчева, зам.-кметът Таня Марковска, секретарят на общината Нина Севова, служители от общинската администрация и общинско предприятие ЧОСР, кметове на селата и доброволци. Проведените от началото на учебната година обучителни акции в училищата поставиха специален акцент върху сигурността на децата.
"Безопасността на движението е отговорност на всички нас – и на институциите, и на гражданите. Затова за мен е от особена важност, че тази инициатива обедини усилията на родители, учители, ученици и всички жители на община Хисаря. Само заедно можем да намалим риска на пътя и да осигурим по-сигурна среда за нашите деца“, коментира кметът Ива Вълчева.
Доказателство за полаганите усилия от страна на общинска администрация е и получената награда от Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата“.
Община Хисаря бе отличена за последователната си работа по обновяване на пътната вертикална и хоризонтална маркировка, обезопасяване на пешеходни пътеки и въвеждане на по-ефективна организация на движение. Агенцията връчва всяка година своите награди на областни и общински администрации, за да отличи постиженията им в повишаването на безопасността на движението. Отличията целят да популяризират добрите практики, устойчивите политики и реалните резултати в опазването на човешкия живот и здраве на пътя.
"Тази награда е признание за труда на целия екип и за последователната ни работа в името на по-безопасна среда за нашите деца и жители. За нас Европейската седмица на мобилността не е просто кампания – това е кауза, която обединява всички. Радвам се, че Хисаря е част от нея,“ подчерта още Ива Вълчева.
Инициативата продължава и на 22 септември с националната кампания "Ден без автомобили“. Община Хисаря приканва всички жители да оставят колите си и да изберат ходене пеша, с велосипед или друг екологичен и безопасен начин на придвижване в подкрепа на по-чиста и по-здравословна градска среда.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Вижте какви са щетите от големия пожара край Асеновград
11:50 / 21.09.2025
Големият пожар край Асеновград е локализиран
21:41 / 20.09.2025
Асеновградчанин разказва за среща с мечка: Бъдете внимателни край...
19:44 / 20.09.2025
Мъж пострада при пожар в сервиз за газови уредби в Пазарджик
10:59 / 20.09.2025
Труд излиза на протест, искат единицата да ходи до селото
13:51 / 19.09.2025
Транспортът в община Карлово на 22 септември ще бъде затруднен
12:12 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS