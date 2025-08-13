ЗАРЕЖДАНЕ...
|Готово е съоръжението, което ще осигури вода за Червен
Преди няколко дни беше монтирана помпата, чрез която да се добива и изпраща водата до водохранилището на Червен. От там, гравитачно ще се спуска по водопровода към жилищните сгради. Следващата стъпка е Червен да бъде отделен от "водния пръстен“, захранващ общо 5 села, а именно освен гореспоменатото – също и Горнослав, Долнослав, Леново и Искра. По този начин същото количество вода ще се разпределя на останалите четири села. Предстои извършване на 72-часовите проби за функционирането на помпената станция.
Припомняме, че проектът беше съвместно реализиран между община Асеновград, ВиК – Пловдив и ЕВН, като най-голяма част от финансирането е от общинския бюджет. Преди да бъде започната цялата процедура по изпълнението, водата беше изследвана от съответните компетентни лаборатории и експерти, които доказаха качествата й и това, че отговаря на всички санитарно-хигиенни изисквания и норми и е годна за питейно водоснабдяване.
Осъществяването на проекта е чакано с години, тъй като някои от 5-те населени места са на воден режим през летните и ранни есенни месеци, когато липсват дъждове.
