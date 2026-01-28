© виж галерията Завърши изпълнението и на втория мост над река "Татлъ дере“ по ул. "Вл. Ленин“ в с. Каравелово, съобщиха от община Карлово



Дейностите по строителство стартираха през пролетта на 2025 г. при неосигурено финансиране, с цел изпълнението на долното строене на съоръжението, за да бъде изцяло завършено коритото на реката.



След осигуряване на средствата от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, за които Община Карлово през есента на 2022 г. кандидатства с цел преодоляване на последиците от наводнението на 2-ри септември, строителните работи по реализация продължиха.



За възстановяване на транспортния достъп между двата бряга по ул. "Вл. Ленин“ в с. Каравелово е изградена нова стоманобетонна, двуотворна мостова конструкция. Пътното съоръжението пресича коритото на реката косо и е с два отвора от по 10 м осово.



Връхната конструкция е стоманобетонни греди, обединени с монолитна плоча. Върху положената хидроизолация е изпълнена асфалтобетонна пътна настилка и маркировка. Върху изградените тротоарни блокове от двете страни на платното са монтирани нови ограничителни системи и предпазни парапети за пешеходци.