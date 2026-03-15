Дългогодишен депутат от ГЕРБ: След дълбок размисъл реших да се оттегля от надпреварата за парламента
В свое обръщение към съграждани, членове и симпатизанти на партията той посочва, че решението е взето след дълбок размисъл.
"Обръщам се към вас с решение, което не взех леко. След дълбок размисъл реших да не се кандидатирам за народен представител на предстоящите предсрочни парламентарни избори“, заявява Червенков.
Той подчертава, че политиката му е дала възможност да защитава каузи, в които вярва, и да работи за по-добро бъдеще на страната.
Червенков изразява благодарност към партията и към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, както и към областното и общинското ръководство за доверието и възможността да бъде част от парламентарната група на коалицията ГЕРБ-СДС в Народното събрание на Република България.
"За мен беше чест и огромна отговорност да бъда вашият народен представител в пет поредни парламента“, посочва той.
Д-р Иван Червенков беше депутат в 47-ото, 48-ото, 49-ото, 50-ото и 51-вото Народно събрание. В своето изявление той подчертава, че ще продължи да отстоява принципите и ценностите на партията, въпреки решението си да не участва в следващия парламентарен вот.
"Благодаря ви за доверието. Пожелавам успех на всички колеги в постигането на поредната убедителна победа за ПП ГЕРБ“, заявява още Червенков.
Преди да влезе в активната политика, д-р Иван Червенков има дългогодишна кариера в здравния сектор. Той оглавява болницата в Асеновград в продължение на три мандата - от 2004 г. почти до края на 2021 г., когато е избран за народен представител.
