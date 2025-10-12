ИЗПРАТИ НОВИНА
Доста апетитна къща в Пловдивско отново е на пазара, вместо на 1 етаж се оказва, че е на 2
Автор: Георги Кирилов 16:46Коментари (0)216
Семейна къща на два етажа в пловдивското село Йоаким Груево отново е дадена на търг. Частен съдебен изпълнител Минка Цойкова е пуснала обявата в сайта на Камарата, видя Plovdiv24.bg.

Малко над 253 000 лева е търсената този път сума, за разлика от предишния търг, когато цената беше 281 000 лева. 

Площта на имота е 541 кв.м. Едноетажната масивна къща е със застроена площа от 85 кв.м. според документите. На място обаче става ясно, че къщата е на два етажа и е с площ 168 кв.м., като няма необходимите строителни книжа. Промените, които не са отразени в кадастралната карта, ще трябва да бъдат направени от новия купувач, ако има такъв.

Продажбата е обявена от 6 октомври до 6 ноември, обявяването на новия собственик е на 7 ноември. Публичната продан е в полза на взискател по изпълнително дело - “Лайт финанси" ООД. Имотът е собственост на П.П., като върху него има наложени тежести и възбрани. Задатъкът е 10% от обявената цена.

За купувач се обявява този, който е обявил най-висока предложена цена. Ако са повече от един наддавач, ЧСИ тегли жребий. Предложената цена не може да е под първоначално обявената, както и да надхвърля 30 % от нея. Предложенията се дават в затворени пликове.







