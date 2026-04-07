"На днешния ни професионален празник поздравявам всички мои колеги от цялата област Пловдив и им желая здраве, търпение и вяра, за да бъдем денонощно полезни на хората, защото сме избрали най-благородната професия на света. Самата аз не съм мислила, че ще дойде момент да се занимавам и с политика. Но имам професия, която не ми позволява да бъде безучастна, особено когато дългогодишният ми опит ми е дал право да имам позиция кое и как може да се промени в здравеопазването.

Част съм от листата на "Прогресивна България", защото вярвам на президента Румен Радев и много отговорно припознавам акцентните в Програмата на Прогресивна България. Особено в секторите, които познавам- здравеопазване, социални дейности, инфраструктура и всичко, което засяга хората в малките населени места“, това казва д-р Люба Бедачева в Деня на празника на здравния работник, 7 април.

Д-р Люба Кирева -Бедачева, позната е в цялата община Садово, казва, че е напускала родното Чешнигерово единствено за да отиде да учи медицина. Там е и лекарската й практика от 1999 година досега. Името й е познато в стотици семейства из садовските села, хората тук знаят, че на нея може да се разчита в труден момент.

"Аз вярвам безрезервно, че един лекар може да предпочете да остане на едно и също работно място повече от четвърт век, защото си обича работата и най-вече, защото обича пациентите си, абсурдно е населени места да чакат линейка 40 минути, защото в общината ни нямаме нито една на разположение,“ казва още д-р Бедачева. Като личен лекар на село, тя е показно за това какво представлява здравеопазването в малките населени места в извънболничната помощ, какви са най-големи му недостатъци и нужди от неотложни промени.

"И затова казвам на всички хора, които вярват на мен, да бъдат активни и непременно да гласуват на 19 април. Призовавам ги отговорно да подкрепят с гласа си № 21 в интегралната бюлетина с името на "Прогресивна България". Наистина вярвам, че тази кауза си струва и този път надеждите на хората не трябва и няма да бъдат излъгани“, категорична е тя.