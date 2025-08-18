ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|До 30 септември затварят пътя Михалково-Кричим
През тези часове автомобилите ще трябва да използват обходни маршрути през Пампорово и Доспат.
След 17:00 ч. до 8:00 ч. и през уикендите пътят ще е отворен, но движението ще се регулира със светофари.
Ремонтът трябва да приключи за около 60 дни.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Жената на полицай към ОДМВР Пловдив открита мъртва в банята със з...
13:07 / 18.08.2025
Гори сметището в Шишманци
08:07 / 18.08.2025
Черен четвъртък! Мъж загина край Пловдив, отбиват колите през пол...
17:10 / 14.08.2025
Жена пострада след верижна катастрофа до Пловдив
11:36 / 14.08.2025
Затварят главния път на пловдивско село заради ремонт
21:09 / 12.08.2025
Липсваща фактура за 300 000 лв. в Перущица, НАП започва проверка
19:14 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
22:18 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS