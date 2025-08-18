До 30 септември затварят пътя Михалково-Кричим

© От днес до 30 септември пътят между Михалково и Кричим ще бъде затворен през деня (от 8:00 до 17:00 ч.) в делничните дни. Причината е укрепване на свлачище, което през май е разрушило част от пътя.



През тези часове автомобилите ще трябва да използват обходни маршрути през Пампорово и Доспат.



След 17:00 ч. до 8:00 ч. и през уикендите пътят ще е отворен, но движението ще се регулира със светофари.



Ремонтът трябва да приключи за около 60 дни.



