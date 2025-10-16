ЗАРЕЖДАНЕ...
|До 100 дни пускат редовна автобусна линия Строево – Труд – Пловдив
"Една от ключовите промени предвижда автобусите, обслужващи областната транспортна схема, да могат да спират на възлови спирки в Пловдив, които да удовлетворят исканията на жителите на Труд. Последната от тях ще е Родопски надлез /до Сточна гара/. По същия маршрут автобусите ще се връщат обратно. В обществената поръчка ще бъдат заложени транспортните средства да отговарят на изискванията на Евро 5 и в пиковите моменти да се осигуряват достатъчно на брой автобуси. При необходимост маршрутните разписания могат да бъдат променяни, като бъдат спазени всички законови разпоредби на подобен вид процедура. Община Марица ще предостави за превозвачите безплатен престой на крайната спирка в Строево, което ще намали разходите им", подчерта Димитър Иванов. Той уточни, че проблем за превозвачите в момента са високите такси, които заплащат на автогарите "Родопи" и "Север".
"В рамките на една година заедно с кметовете на Пловдив, Родопи, на Областна администрация и Министерството на транспорта и съобщенията, както и с депутати, свършихме голям обем работа, търсейки оптималния вариант, за да удовлетворим желанията на хората за качествен транспорт", посочи още Димитър Иванов. Той допълни, че предстои промените да бъдат гласувани от Народното събрание, които засягат не само Община Марица, но и Родопи, Тунджа и Добрич.
Според Димитър Иванов 100 дни е напълно реален срок за пускането на редовна автобусна линия "Строево – Труд – Пловдив", ако няма обжалване на процедурата за избор на превозвач.
"Благодаря на министър Караджов, че откликна на транспортния проблем в Община Марица и на исканията на нашите жители да решим казуса. В пряка връзка сме с Областна администрация и с Община Пловдив при съгласуване на спирките и линията", подчерта Иванов. Той обясни, че Цвета Караянчева като депутат от Пловдивска област също е обещала да съдейства за бързото придвижване на промените в законодателството и за приемането им, за да бъдат решени проблемите с транспортната свързаност в региона.
По повод протестните нагласи от страна на сдружението "Бъдеще за село Труд" Димитър Иванов заяви, че е канил техен представител в лицето на организатора им, който е и съветник в Община Марица, но не е срещнал диалогичност. "Въпреки желанието ми за диалог с представител на сдружението и съветник, поканата ми не бе приета. В отговор той заяви, че му е по-удобна комуникацията на хартия, в залата на ОбС или през медиите.
До момента от сдружението не са входирали в администрацията официално питане по казуса от началото на стачните действия, единствено и само уведомления за протести. Проблемите се решават с диалог и затова с общи усилия успяхме заедно с експерти от всички институции да набележим стъпките, по които трябва да се върви. Те са утвърдени от министъра на транспорта и казусът в Община Марица вече е решен", допълни Димитър Иванов. Кметът поясни, че измененията в законодателството ще помогнат на Община Марица при възникване на необходимост да се извърши промяна в квотите за обществен превоз на пътници и в останалите населени места.
