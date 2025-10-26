ЗАРЕЖДАНЕ...
|Директорът на летище "Пловдив": След 4 години ще запълним капацитета на аеропорта с пътници
По думите му това е благодарение на добрата работа между Фонда и летище "Пловдив". Той изрази надежда пловдивчани да се възползват от линията.
Според Красимир Пешев никога не е пречело, че летище "Пловдив" е държавна собственост. Той коментира, че тази година ще бъде достигнат броят от 200 000 пътника, а догодина 300 000, а плановете са след 4 години да се запълни капацитетът на летището, който е 1,2 млн. пътници.
Фондът за летище "Пловдив" има ключова роля, ако го няма би било много трудно. От няколко дни на сайта на аеропорта може да се гласува кои точно линии искат хората да се реализираме, съобщи още директорът.
