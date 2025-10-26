© виж галерията 21 полета правим на седмица. На 15 ноември стартираме и линията Пловдив-Братислава. Това съобщи Красимир Пешев директорът на летище "Пловдив" по време на официалното посрещане на първия полет от Милано (Малпенса) днес следобед. 130 пътника заминават обратно, а 87 са пристигналите.



По думите му това е благодарение на добрата работа между Фонда и летище "Пловдив". Той изрази надежда пловдивчани да се възползват от линията.



Според Красимир Пешев никога не е пречело, че летище "Пловдив" е държавна собственост. Той коментира, че тази година ще бъде достигнат броят от 200 000 пътника, а догодина 300 000, а плановете са след 4 години да се запълни капацитетът на летището, който е 1,2 млн. пътници.



Фондът за летище "Пловдив" има ключова роля, ако го няма би било много трудно. От няколко дни на сайта на аеропорта може да се гласува кои точно линии искат хората да се реализираме, съобщи още директорът.



