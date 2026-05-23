Добра новина за хилядите шофьори от Южна България, които пътуват към Гърция, през Родопите. Обходният маршрут край пропадналия участък на гръцка територия е в заключителна фаза и международният път Кърджали – Комотини през прохода Маказа отново ще бъде пуснат в движение в идните дни. Започна асфалтирането на обходния участък по вертикалната ос Комотини – Нимфея, като се очаква до ден-два полагането на асфалта да приключи, след което ще бъдат поставени мантинели и пътна сигнализация, видя репортер на Plovdiv24.bg.

Дейностите по отсечката се извършват от гръцкото дружество "Егнатия Одос“ АД (Egnatia Odos A.E.), което управлява автомагистрала "Егнатия“ и нейните вертикални разклонения към българската граница. Според компанията строителството ще приключи в близките дни, след което пътят ще бъде върнат в експлоатация.

Какво се случи с пътя през Маказа

Международният път Кърджали – Комотини беше затворен в началото на март заради активирало се свлачище в гръцкия участък. Решението беше на местните власти, които прецениха, че преминаването по пътя е опасно. Пропадналият участък е при 7-ия километър от кръстовището за магистралата край Комотини — в посока границата с България.

Това не е първият подобен инцидент на отсечката. Преди около година и половина същият участък от пътя също пропадна и движението тогава беше пренасочено по обходен маршрут. През март от МВнР също предупредиха, че свлачища и обилни валежи затрудняват преминаването през прохода.

Обходът удължава пътя с поне половин час

Докато траеше ремонтът, движението беше пренасочено по обходен планински маршрут — през селата Нимфея, Пандросос и Каридия. Преминаването беше спряно в отсечката между пътните възли Калхас и Нимфея.

Проблемът с този вариант е, че пътят е планински и с много завои и удължава пътуването Кърджали – Комотини с поне половин час. Именно затова асфалтирането на устойчив обходен участък беше определено като приоритет преди началото на летния сезон.

Срокът — до 1 юни

Окончателният срок вече е официално посочен. Околовръстният път ще бъде готов до 1 юни, посочи регионалният управител на Източна Македония и Тракия Христодулос Топсидис. Това означава, че пълноценното преминаване през Маказа ще бъде възстановено броени дни преди разгара на туристическия сезон.

Натискът за бързо завършване идваше и от бизнеса. Гръцката асоциация на хотелиерите в Тракия изрази неудовлетворение от забавянето на ремонта и настоя за стриктно спазване на графиците, за да не бъде провален сезонът.

Защо това е важно за пътуващите от Пловдив и Кърджали

Проходът Маказа е най-краткият път от Южна България към гръцкото крайбрежие и към Комотини — предпочитана дестинация за пазаруване и плажен туризъм. Затварянето му принуди шофьорите от Кърджали, Хасково и Пловдивско да губят време по тесни и завойни планински отсечки. С отварянето на обновения обход пътуването отново ще стане бързо и безопасно, точно навреме за първите летни уикенди на Бяло море.