© Plovdiv24.bg виж галерията Ето лошото се случи. Така читателка на Plovdiv24.bg е озаглавил имейли си до редкацията ни, с което сигнализира, че лкипсата на адекватни и навременни действия от страна на институциите са довели до пътнотранспортно проичествие близо до Пловдив. Ето какво обяснява тя:



На 10 декември ви изпратихме писмо със сигнал за опасни дупки на пътя Крумово и "Асеновградско шосе".



Ето тази сутрин имаме и катастрофа до едни от дупките, дано няма пострадали и се вземат мерки, пише още жената.



Ако и вие станете свидетели на нещо, което според вас заслужава да бъде публикувано, можете да ни изпращате сигнали, снимки и видеа на електронната ни поща novini@plovdiv24.bg на телефон 0886 598 267 или на фейсбук страницата ни Plovdiv24.bg Новини.