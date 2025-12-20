ЗАРЕЖДАНЕ...
|Читателка на Plovdiv24.bg: Ето лошото се случи
На 10 декември ви изпратихме писмо със сигнал за опасни дупки на пътя Крумово и "Асеновградско шосе".
Ето тази сутрин имаме и катастрофа до едни от дупките, дано няма пострадали и се вземат мерки, пише още жената.
Ако и вие станете свидетели на нещо, което според вас заслужава да бъде публикувано, можете да ни изпращате сигнали, снимки и видеа на електронната ни поща novini@plovdiv24.bg на телефон 0886 598 267 или на фейсбук страницата ни Plovdiv24.bg Новини.
