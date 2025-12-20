ИЗПРАТИ НОВИНА
Читателка на Plovdiv24.bg: Ето лошото се случи
09:43
© Plovdiv24.bg
Ето лошото се случи. Така читателка на Plovdiv24.bg  е озаглавил имейли си до редкацията ни, с което сигнализира, че лкипсата на адекватни и навременни действия от страна на институциите са довели до пътнотранспортно проичествие близо до Пловдив. Ето какво обяснява тя:

На 10 декември ви изпратихме писмо със сигнал за опасни дупки на пътя Крумово и "Асеновградско шосе".

Ето тази сутрин имаме и катастрофа до едни от дупките, дано няма пострадали и се вземат мерки, пише още жената.

Ако и вие станете свидетели на нещо, което според вас заслужава да бъде публикувано, можете да ни изпращате сигнали, снимки и видеа на електронната ни поща novini@plovdiv24.bg на телефон 0886 598 267 или на фейсбук страницата ни Plovdiv24.bg Новини.







