Частен съдебен изпълнител продава двуетажна къща в Пловдивско заради задължения

© Двуетажна къща в карловското село Войнягово е дадена на търг от частена съдебен изпълнител, видя Plovdiv24.bg в сайта на камарата. 49 400 € e обявената цена, а продажбата ще се извърши за периода от 24 февруари до 24 март.



Според информацията, публикувана от ЧСИ Стефан Горчев двуетажната масивна монолитна жилищна сграда е с площ 174 кв. м до нея има гараж с площ 25 кв.м и навес с оградни стени с площ 22 кв.м.



За сградите не се откриват строителни книжа, собственикът е физическо лице, длъжник по изпълнително дело. Задатъкът е 10% от първоначално обявената цена. Предложенията не трябва да надвишават 30% от нея, в противен случай ще бъдат обявени за недействителни.