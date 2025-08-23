ИЗПРАТИ НОВИНА
ЧСИ продава баровска къща за 1 млн. лв в пловдивския Бевърли Хилс
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:32
Луксозна къща в пловдивското село Марково е обявена за продан от частен съдебен изпълнител, видя Plovdiv24.bg в сайта на Камарата. Над 1 милион лева иска ЧСИ Стефан Горчев за имота, който е с площ 546 кв. м

Върху него има построена еднофамилна триетажна жилищна сграда от 150 кв. м. Тя разполага и с подземен избен етаж - минус 1, на който има 98 кв. апартамент, като над него са апартаменти на съответно първи, втори и трети мансарден етаж с площ от 130 кв. м, 116 кв. м и 99 кв. м.

В имота има и друга по-малка едноетажна сграда от 20 кв. м, отново предназначена за обитаване, 35 кв. м е гаражът.

Собственик на имота са две фирми - “Хоризонт 2015" ЕООД и “М2015" ЕООД. Върху него има наложени тежести заради неплатени няколко ипотеки към “Уникредит Булбанк". През 2015 година в направена покупко-продажба от частни лица с пожизнено право на ползване към въпросните фирми.

Задатъкът е 10 % от първоначално обявената цена на имота. Офертите на потенциалните купувачи се предават в запечатан плик, като не трябва да са по-ниски от исканата сума, както и да не надвишават 30% от нея.

Търгът е обявен от 2 август до 2 септември







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

ИЗПРАТИ НОВИНА
