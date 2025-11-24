Бивш военен застреля съпругата и внука си, след което се самоуби в пловдивско село

© Двойно убийство и самоубийство е станало в пловдивското село Поповица, научи Plovdiv24.bg. Тежкото престъпление е извършено в петък вечерта.



По данни от разследването бивш военен е застрелял съпругата и внука си, след което се е самоубил.



От полицията и прокуратурата мълчат и не съобщават абсолютно нищо по случая. Очаква се повече информация да бъде съобщена по-късно днес.



Все още не е ясно каква е причината за трагедията, завършила с три жертви.