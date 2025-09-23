ЗАРЕЖДАНЕ...
|Безплатно издаване на електронно здравно досие – отново в Асеновград
По този повод, екипите на пловдивската РЗИ отново ще гостуват в Асеновград - в двойно по-голям състав, в сравнение с обичайното. Едновременно, за първи път, ще могат да се обслужват по четирима души. Целта е да няма натрупване от чакащи да регистрират своето здравно електронно досие.
Услугата е напълно безплатна и от нея могат да се възползват жители и гости на общината. Няма ограничение в адресната регистрация на лицето, което ще посети мобилната приемна в Асеновград.
Единственото условие е да разполага със смартфон, актуален телефонен номер и валиден e-mail. Регистрацията отнема около 2-3 минути. Електронно здравно досие ще се издава само персонално – лично, срещу удостоверяване с документ за самоличност.
Екипът на РЗИ – Пловдив ще обслужва граждани в Асеновград днес от 10:00 ч. до 17:00 ч., без прекъсване и без обедна почивка. Мобилната приемна ще бъде позиционирана в сградата на община Асеновград - на II ет. - помещението на бившата банка (от централния вход вдясно).
