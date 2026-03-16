БСП – Обединена левица регистрира пълна кандидатска листа от 22 кандидати за народни представители в 17 МИР – Пловдив област. “Днес даваме ясен знак за сила и единство. За първи път от 2014г. БСП – Обединена левица регистрирахме пълна листа от 22 кандидати за народни представители – хора от различни общини на областта, с различни професии и опит, но обединени от една обща кауза.Каузата област Пловдив да се развива справедливо. Да има повече възможности за младите хора. Да има подкрепа за труда, бизнеса и семействата. В тази листа се срещат опитът и експертността с младостта и новата енергия. Тук са хората, които познават проблемите на региона и са готови да работят за тяхното решаване.“, сподели водачът на листата Атанас Телчаров. Листата се регистрира под номер 17, което и от РИК 17 отчетоха като знак.В нея са включени представители на различни общини от региона- Садово, Родопи, Раковски, Брезово, Сопот, Първомай, Марица, Асеновград, Кричим, Калояново, Хисаря, Куклен, Съединение и експерти от партиите партньори в БСП - Обединена левица. Листата обединява хора с различен професионален и обществен опит – общински съветници, юристи, представители на бизнеса, банковия сектор, образованието и земеделието. В нея присъстват както утвърдени общественици и експерти, така и млади кандидати, което създава баланс между опит и нова енергия. Приблизителната средна възраст на кандидатите е около 46 години.“Време е за битка за лявото. Защото когато левицата е силна, силен е и гласът на хората.“, подчерта Телчаров. БСП – Обединена левица заявява амбиция да води активна кампания в област Пловдив с акцент върху развитието на регионите, подкрепата за труда, бизнеса и семействата, социалната политика и достъпно здравеопазване, както и създаването на повече възможности за реализацията на младите хора.Ето и цялата листа:Атанас Телчаров 39 годишен, председател на Общински съвет – Садово и заместник-председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. Професионалният му път е свързан със земеделието, като е бил и земеделски производител, и ръководител в една най-големите компании за продажба, сервиз и лизинговане на селскостопанска техника в България.Николай Георгиев Гачев – 36 годишен, Информационни технологии, работи в частна строителна фирма, Председател на Комисия по Устройство на територията, селищна и пътна мрежа и благоустрояване в Община РодопиРалица Сатанска – 34 годишна, Висше юридическо образование, общински съветник в община Раковски, земеделски производител,Иван Гюров – ПП АБВ, 49 годишен, Зам. председател на национална браншова асоциация в земеделието, земеделски производител на десертно гроздеПетър Калпошанов - 41 годишен, общински съветник в община Брезово, работи частна фирма в сферата на строителствотоМаринела Стоянова – 44 годишна, член на Адвокатска колегия – Пловдив от 2015г., работи в разработване и консултиране на европейски проекти, насочени към развитие на местния бизнес, земеделие и регионални инициативи и в сферата на биологичното земеделие. Общински съветник в община СопотДелян Караславов - 51 годишен, Управител на Тексим Банк Първомай, общински съветник в Община Първомай.Здравко Данаилов - 47 годишен, Управител на земеделска кооперация Радиново в община "Марица“Милко Сарафов – 66 годишен, дългогодишен директор на гимназията в Брезово, общински съветник в община БрезовоСтефан Методиев – 55 годишен, ПП " Българска Социалдемокрация – Евролевица“, Председател на Фондация "Щедрост и милосърдие“Енко Найденов – 50 годишен, Адвокат, Общински съветник в община Асеновград, народен представител в 45 НССтойчо Томов - 68 годишен, Специалист Електрически централи мрежи и системи Председател на Общински съвет на БСП КричимКръстьо Кодошев – 71 годишен, дългогодишен председател на кооперацията в с. Калояново и общински съветник, Председател а Общински съвет на БСП КалояновоРадослав Мишин – 29 годишен, има собствен бизнес в сферата на ресторантьорството и туризма в град ХисаряРумен Сипков – 66 годишен, Общински съветник в Община КукленЛюбомир Славков – ПП "Евролевица“, 68 годишен, Майор от запаса и резерваРадослав Тачев - 48 годишен, Земеделски производител, има бакалавърска степен по "Стопанско Управление“ и магистратура Банково делоНикола Янков Тодоров – 26г. от община Садово, студент, предстои му дипломиране като инженер по електроника, има семеен бизнес в сферата на търговиятаИван Кузмов - 26 годишен, от Асеновград, студент по бизнес мениджмънт. Работи като футболен анализатор и в момента преминава обучение за футболен скаут към Barcelona Innovation HubГергана Маринчешка – 24 годишна, висше образование – бакалавър ,,Интериорен дизайн“; магистър ,,Начална и предучилищна педагогика“ (в процес на обучение). Учител в ДГ ,,Светлина“, с. Царимир, община СъединениеТеменуга Йорданова - 34 годишна учител в ДГ "Детски свят" гр. Садово, работи и в Държавна опера - ПловдивД-р Лидия Стойкова – Чорбанова 54 годишна, Главен асистент Бургаски държавен университет “Проф. Д-р Асен Златаров", Заместник – директор по административната и стопанска дейност Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски“, гр. Нови Искър (Курило) Била e Съветник на Министъра на здравеопазването на Република България с ресор създаване на Национална програма за "Опазване на майчиното и детско здраве“ и демографските политики в здравеопазването; Била е експерт към постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Столичен общински съвет.Началник на политическия кабинет на Министъра на здравеопазването в две правителства. Заместник-министър на здравеопазването също в две правителства.