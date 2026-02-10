ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асеновград се прекланя пред паметта на Левски
15.02.26 г. (неделя)
Поход-поклонение до манастир "Св. Петка“.
Начален час на възпоменателната панихида и програмата, в памет на Левски - 12:00 ч.
Място - пред барелефа на Дякона, монтиран до входа на манастира.
19.02.26 г. (четвъртък)
Възпоменателен митинг – поклонение, в памет на Апостола на свободата Васил Левски.
Начален час на литературната програма с участието на ученици от СУ "Св. княз Борис I“ – 12:00 ч.
Място – пред паметника на Васил Левски в Асеновград.
19.02.26 г. (четвъртък)
Награждаване на победителите в ученическия конкурс "Апостолът през моите очи“, организиран от община Асеновград, ЦПЛР "Васил Левски“ и НЧ "Родолюбие“.
Начален час на награждаването – 12:30 ч.
Място – сградата на ЦПЛР "Васил Левски“ – Асеновград.
