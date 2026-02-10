Асеновград се прекланя пред паметта на Левски

© Община Асеновград ще проведе традиционния поход-поклонение до манастир "Св. Петка“, разположен край асеновградското с. Мулдава. Ежегодно, стотици хора посещават Светата обител, където свеждат глави в памет на най-великия български революционер, дал живота си в името на Родината – Васил Левски. Тази година се отбелязват 153-тата годишнина от гибелта на Апостола на българската свобода.



15.02.26 г. (неделя)



Поход-поклонение до манастир "Св. Петка“.



Начален час на възпоменателната панихида и програмата, в памет на Левски - 12:00 ч.



Място - пред барелефа на Дякона, монтиран до входа на манастира.



19.02.26 г. (четвъртък)



Възпоменателен митинг – поклонение, в памет на Апостола на свободата Васил Левски.



Начален час на литературната програма с участието на ученици от СУ "Св. княз Борис I“ – 12:00 ч.



Място – пред паметника на Васил Левски в Асеновград.



19.02.26 г. (четвъртък)



Награждаване на победителите в ученическия конкурс "Апостолът през моите очи“, организиран от община Асеновград, ЦПЛР "Васил Левски“ и НЧ "Родолюбие“.



Начален час на награждаването – 12:30 ч.



Място – сградата на ЦПЛР "Васил Левски“ – Асеновград.