Апетитен земеделски имот отива на тезгяха
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:02
Частен съдебен изпълнител продава земеделски имот - оранжерия с доскоро печеливш бизнес. Обявата за публичния търг е пусната в сайта на Камарата на частните съдебни изпълнители, видя Plovdiv24.bg.

Преди няколко месеца теренът беше обявена друга продажба, като цената беше 385 000 лева. Този път, сумата, която се търси е близо 260 000 лева.

11 500 кв. метра се намират в град Съединение в местността “Кабаир" и е с трайно предназначение като земеделска земя и трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект - оранжерия. Собственост е на длъжника по изпълнително дело КЕРАМИКА ПТ ООД.

Ведно се продава и цялото оборудване за оранжерията - конструкции, клапани, тръби, метални конструкции, отоплителни инсталации, помпи, термоекран, програматор, съдове за торове, маркучи и други.

Публичната продажба ще се проведе от 25 август до 25 септември, а на следващия ден ще бъде обявен победител, ако има нов купувач.

Върху имота има наложени тежести и възбрани заради неплатени ипотеки към “Първа инвестиционна банка".

Теренът може да бъде огледан предварително. Тези, които участват в търга,  могат да подават оферти в запечатан плик, като те не трябва да са по-ниски от исканата сума, която е посочена в обявата, както и да не е с 30% по-висока, тъй като ще бъдат обявени за недействителни.







