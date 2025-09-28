© виж галерията Апетитен имот с няколко сгради отива за продан. Частен съдебен изпълнител иска 770 000 лева за 24 000 кв. м в село Старо Железаре, община Хисаря. Предназначението на територията е за земеделски нужди. В стопанския двор има 6 сгради, като 2 са гаражи, 2 са промишлени сгради и 2 са селскостопански такива.



Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 768 950,78 лв. (седемстотин шестдесет и осем хиляди деветстотин и петдесет лева и седемдесет и осем стотинки) с включен съответен ДДС, съставляваща 90% от началната цена по първата публична продан на имота.



Според обявата на ЧСИ Стефан Горчев собственик на имота е форма “Миз" ООД.



Върху него има неизплатени договорни ипотеки и наложени възбрани.



Задатъкът е 10% от началната цена на имота. Предложенията трябва да се предоставят в запечатан плик, като не трябва да надвишават 30% от първоначално обявената сума. Продажбата е в сила от 30 септември до 30 октомври.