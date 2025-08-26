ЗАРЕЖДАНЕ...
|АПИ ремонтира пътни участъци в община Карлово
В кратък срок завърши преасфалтирането и оформянето на банкети на входа на Калофер от републикански път I-6 и на улица "Юмрукчал“ в Града на Ботев.
Фрезоване на старата настилка, ремонт, полагане на асфалтобетонова настилка, нова хоризонтална маркировка, подобрено отводняване и пътни знаци бяха дейностите, включени в ремонтите на Подбалканския път I-6 в участъците Васил Левски – Калофер и Клисура – Кърнаре – Иганово.
Ремонтиран бе и 370-метровия участък от ул. "Индустриална“ в Индустриалната зона на Карлово, част от републиканската пътна мрежа, на който бе поставена нова асфалтова настилка.
"Пътната агенция извърши тези ремонти благодарение на непрекъснатата комуникация и настояване от страна на общинското ръководство и на Кметство Калофер. Очакванията ми, както и тези на моите съграждани, са Агенция "Пътна инфраструктура“ да проектира и направи качествен ремонт и на улица "Теофан Райнов“ в Карлово – част от главен път I-6, за което Община Карлово настоява от години.“, каза кметът д-р Емил Кабаиванов.
