© виж галерията Агенция "Пътна инфраструктура“ извърши ремонтни дейности на пътни участъци на територията на община Карлово.



В кратък срок завърши преасфалтирането и оформянето на банкети на входа на Калофер от републикански път I-6 и на улица "Юмрукчал“ в Града на Ботев.



Фрезоване на старата настилка, ремонт, полагане на асфалтобетонова настилка, нова хоризонтална маркировка, подобрено отводняване и пътни знаци бяха дейностите, включени в ремонтите на Подбалканския път I-6 в участъците Васил Левски – Калофер и Клисура – Кърнаре – Иганово.



Ремонтиран бе и 370-метровия участък от ул. "Индустриална“ в Индустриалната зона на Карлово, част от републиканската пътна мрежа, на който бе поставена нова асфалтова настилка.



"Пътната агенция извърши тези ремонти благодарение на непрекъснатата комуникация и настояване от страна на общинското ръководство и на Кметство Калофер. Очакванията ми, както и тези на моите съграждани, са Агенция "Пътна инфраструктура“ да проектира и направи качествен ремонт и на улица "Теофан Райнов“ в Карлово – част от главен път I-6, за което Община Карлово настоява от години.“, каза кметът д-р Емил Кабаиванов.