Зрелищна проява на ревност в Пловдив

© Facebook Пловдивчани, разхождащи се в ранните часове на днешния 17 януари, станаха свидетели на необичайна гледка, видя Plovdiv24.bg. Лек автомобил осъмна със странно послание.



Върху предното стъкло на автомобила с розови листчета много старателно е оформена думата "БОКЛУК", която говори за очевиден гняв на наранена жена.



Съдейки по коментарите в социалната мрежа, става въпрос за класическа проява на ревност, излязла извън контрол. Извършителят на деянието не е пестил усилия – цялата кола е в цветни листчета и само можем да гадаем какво е написано на тях.



Психолози често определят подобни актове като "емоционален вандализъм" в следствие на силен афект и наранено его.



Коментарите оставяме на вас.