|Зрелищна проява на ревност в Пловдив
Върху предното стъкло на автомобила с розови листчета много старателно е оформена думата "БОКЛУК", която говори за очевиден гняв на наранена жена.
Съдейки по коментарите в социалната мрежа, става въпрос за класическа проява на ревност, излязла извън контрол. Извършителят на деянието не е пестил усилия – цялата кола е в цветни листчета и само можем да гадаем какво е написано на тях.
Психолози често определят подобни актове като "емоционален вандализъм" в следствие на силен афект и наранено его.
Коментарите оставяме на вас.
