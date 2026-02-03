© Зрелищен инцидент в Пловдив на оживен булевард се размина без тежки щети рано тази сутрин.



Камион закачи отзад лек автомобил и го "влачи" в продължение на няколко десетки метра, преди да успее да спре.



Шофьорката на леката кола не е пострадала. От пътна полиция уточниха, че инцидентът е станал заради неправилно престрояване на камиона.




