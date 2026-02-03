ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Зрелищен инцидент в Пловдив на оживен булевард
Камион закачи отзад лек автомобил и го "влачи" в продължение на няколко десетки метра, преди да успее да спре.
Шофьорката на леката кола не е пострадала. От пътна полиция уточниха, че инцидентът е станал заради неправилно престрояване на камиона, съобщи bTV.
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 1 ч. и 4 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
След десет години в музея ключов кадър на РАМ-Пловдив поема по но...
10:13 / 03.02.2026
Plovdiv Fair Street Food Fest в града под тепетата
10:03 / 03.02.2026
Собственикът на един от премазаните автомобили в Пловдив: Трагеди...
09:17 / 03.02.2026
Най-романтичният фотоконкурс "Най-сладка целувка" започва своята ...
22:17 / 02.02.2026
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със ...
21:54 / 02.02.2026
Вижте как джипът връхлита в пловдивски ресторант, клиенти са се р...
20:17 / 02.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS