Зов: Да помогнем на 300 украински деца за Коледа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:56Коментари (0)323
©
В навечерието на Коледа украинската общност в Пловдив се обръща за помощ към пловдивчани. Председателката на фондация "Подкрепа и възстановяване на Украйна" (ЮСРФ) Наталия Еллис отправи призив:

"Чудеса за деца, които вече не чакат чудеса… Понякога децата казват най-простите неща — и точно те разкъсват сърцето.

Миналата година, когато раздавахме новогодишните подаръци, едно момиченце тихо прошепна: "Може ли да взема кукла? Не голяма… малка, за да мога да я прегръщам, когато ми е тъжно?“ 

А едно момче, около седемгодишно, държейки майка си за ръка, се усмихна и каза:

"Искам количка… мъничка. Да мога да я нося в джоба. И… да може тате да знае, че го чакам.“

Има момче, което мечтае за хеликоптер с дистанционно управление; момиче, което иска пъзел, "за да мога да подреждам и да мечтая“; тийнейджър, който попита: "Може ли просто топли ръкавици? Имам малка сестричка — нека на нея се падне нещо красиво.“

И ето — мина още една тревожна година… В Пловдив пристигнаха още семейства, още хора… и почти всичките — с деца.

Много деца — чиито животи са разкъсани от войната и несигурността — ще посрещнат Нова година за четвърти път далеч от дома, далеч от близките, далеч от онова детство, което заслужават.

Днес в България се намират около 20 000 непълнолетни деца-бежанци от Украйна.

Това са хиляди малки сърца, които все още вярват в чудо… ако им помогнем да го почувстват.

Нашата цел е да съберем 300 детски подаръка. 

300 малки истории, в които всеки от нас може да внесе светлина.

Ние събираме:

играчки — колички, кукли, пъзели, настолни игри;

комплекти за творчество;

детски книжки;

топли вещи — чорапки, шалчета, ръкавички;

училищни тетрадки — защото огромен брой деца вече посещават български училища и за тях новите, шарени тетрадки са истинска радост!

А също така искаме да подарим на всяко дете новогодишен комплект "Рошен" — като лъч надежда от Украйна, спомен от едно ярко детство и вкус на онези празници, когато цялото семейство се събираше около масата. Заедно…

Общата сума, която целим да съберем за бонбони и тетрадки е 20 лева за едно дете.

За 300 деца — 6000 лева.

Всеки подарък не е просто вещ. Това е послание: "Виждаме те. Помним те. Не си сам.“

И от сърце мечтаем тази година да стане по-ярка за нашите деца и поне 300 детски сърца да усетят топлина, да почувстват, че светът не е забравил за тях.

И много силно искаме този празник да бъде не рана от миналото, а нежно докосване на добротата, която връща вярата, разпалва надеждата и казва:

"Ти заслужаваш светлина. Ти заслужаваш чудо.“

Благодарим от сърце на всеки, който се отзове.

Понякога един малък подарък има сила, по-голяма от думи — той може да стопли душа, да върне усмивка и да промени цяла зима.

#Коледа за деца

https://www.paypal.me/ukrsupp

"ЮСРФ" Фондация

гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, бул. Източен 59 ЕИК: 206865340

МОЛ: Наталия Еллис

Банкови сметки:

BG49IABG70951001063401 - лв/usd/euro

BIC:IABGBGSF

Интернешънъл Асет Банк АД

За изпращания: Ната Еллис, еконт Арчарица, Пловдив, 0885152000.


