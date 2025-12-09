ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зов: Да помогнем на 300 украински деца за Коледа
"Чудеса за деца, които вече не чакат чудеса… Понякога децата казват най-простите неща — и точно те разкъсват сърцето.
Миналата година, когато раздавахме новогодишните подаръци, едно момиченце тихо прошепна: "Може ли да взема кукла? Не голяма… малка, за да мога да я прегръщам, когато ми е тъжно?“
А едно момче, около седемгодишно, държейки майка си за ръка, се усмихна и каза:
"Искам количка… мъничка. Да мога да я нося в джоба. И… да може тате да знае, че го чакам.“
Има момче, което мечтае за хеликоптер с дистанционно управление; момиче, което иска пъзел, "за да мога да подреждам и да мечтая“; тийнейджър, който попита: "Може ли просто топли ръкавици? Имам малка сестричка — нека на нея се падне нещо красиво.“
И ето — мина още една тревожна година… В Пловдив пристигнаха още семейства, още хора… и почти всичките — с деца.
Много деца — чиито животи са разкъсани от войната и несигурността — ще посрещнат Нова година за четвърти път далеч от дома, далеч от близките, далеч от онова детство, което заслужават.
Днес в България се намират около 20 000 непълнолетни деца-бежанци от Украйна.
Това са хиляди малки сърца, които все още вярват в чудо… ако им помогнем да го почувстват.
Нашата цел е да съберем 300 детски подаръка.
300 малки истории, в които всеки от нас може да внесе светлина.
Ние събираме:
играчки — колички, кукли, пъзели, настолни игри;
комплекти за творчество;
детски книжки;
топли вещи — чорапки, шалчета, ръкавички;
училищни тетрадки — защото огромен брой деца вече посещават български училища и за тях новите, шарени тетрадки са истинска радост!
А също така искаме да подарим на всяко дете новогодишен комплект "Рошен" — като лъч надежда от Украйна, спомен от едно ярко детство и вкус на онези празници, когато цялото семейство се събираше около масата. Заедно…
Общата сума, която целим да съберем за бонбони и тетрадки е 20 лева за едно дете.
За 300 деца — 6000 лева.
Всеки подарък не е просто вещ. Това е послание: "Виждаме те. Помним те. Не си сам.“
И от сърце мечтаем тази година да стане по-ярка за нашите деца и поне 300 детски сърца да усетят топлина, да почувстват, че светът не е забравил за тях.
И много силно искаме този празник да бъде не рана от миналото, а нежно докосване на добротата, която връща вярата, разпалва надеждата и казва:
"Ти заслужаваш светлина. Ти заслужаваш чудо.“
Благодарим от сърце на всеки, който се отзове.
Понякога един малък подарък има сила, по-голяма от думи — той може да стопли душа, да върне усмивка и да промени цяла зима.
#Коледа за деца
https://www.paypal.me/ukrsupp
"ЮСРФ" Фондация
гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, бул. Източен 59 ЕИК: 206865340
МОЛ: Наталия Еллис
Банкови сметки:
BG49IABG70951001063401 - лв/usd/euro
BIC:IABGBGSF
Интернешънъл Асет Банк АД
За изпращания: Ната Еллис, еконт Арчарица, Пловдив, 0885152000.
