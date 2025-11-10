Знаков прокурор от Пловдив напуска системата!

© Plovdiv24.bg Прокурорът от Пловдивската апелативна прокуратура Румен Попов напуска системата. Днес той е депозирал молбата си в деловодството. За Plovdiv24.bg Попов коментира, че решението му е лично и добре обмислено и че има много проекти в главата си за в бъдеще.



Предстои молбата му да бъде разгледана от ВСС.



Румен Попов беше 10 години окръжен прокурор, от които 2 години ръководител на Окръжна прокуратура. Попов беше и зам.- апелативен прокурор на Пловдивската апелативна прокуратура в продължение на цели 4 години.