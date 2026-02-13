ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жълт код за Пловдив и още 9 области
Ще бъде облачно, в сутрешните часове на много места и мъгливо. Днес от юг ще започнат валежи, които през деня ще обхванат по-голямата част от страната. Значителни по количество ще бъдат те на много места в южните райони. В югоизточната част от страната ще има и гръмотевична дейност. Ще духа слаб до умерен северозападен, в източните райони северен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 7°.
В планините ще бъде облачно. В ниските части ще вали дъжд, в местата над 1500-1600 метра надморска височина - сняг. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще бъде облачно и от юг ще завали дъжд, който до вечерта ще обхване и северното крайбрежие. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
