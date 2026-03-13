ЗАРЕЖДАНЕ...
Жител на Труд: Ние сме квартали на Пловдив, но се чувстваме дискриминирани
На пресконференцията, свикана по инициатива на общинските съветници от групата на ПП-ДБ в общините Пловдив и Марица, бяха представени факти около неизпълнените ангажименти на община Марица за подобряване на обществения транспорт, ефектът върху жителите на региона и конкретни предложения за решаване на проблема. Коментираха се и въпроси относно регионалната транспортна свързаност и необходимостта от координирани действия между институциите.
Хората искат транспорт, обобщи кратко Владимир Славенски. "Трафичните данни показват, че средно 60 000 автомобила влизат през Карловско шосе. Дори с 10% да намалим този трафик, ще е добре" - смята той.
Станимир Тончев припомни хронологията на проблема и заяви, че ситуацията през 2026 г. не е по-различна от 2022 г. Сподели, че кметът на община "Марица" Димитър Иванов дълго време е избягвал среща с жителите. Просрочени са определените 100 дни за решаване на проблема с транспорта в селата Труд и Строево. Възложена е спешна мярка от областната управителка Христина Янчева, но инициативата на кмета да намери превозвач претърпяла провал, а линията за Строево - фалстарт.
"Не търсим конфликт с превозвачите. Местната власт предизвиква такъв конфликт, но нямаме намерение да вършим работата на местната администрация" - заяви Тончев.
Активистите на сдружението предлагат маршрутка № 5 да отива до Строево и после да влиза на територията на община Съединение, а друга линия да върви по права линия от Пловдив към Труд и, при желание - до Граф Игнатиево.
Славенски допълни, че се борят за добър транспорт и транспортна свързаност в региона. По думите му промените в Закона за автобусни превози допуска използване на спирките на градския транспорт, но по отделна транспортна схема и след съгласуване с Пътна полиция и община Пловдив. Такава транспортна схема не е представена от кмета на Пловдив.
"Община Пловдив има правомощия да обслужва и възлага 18 линии от Областната транспортна схема, но след 2 или 3 конкурса, са възложени само 3 линии, другите са с временна мярка. Има много населени места с по 1 автобус на ден или не минава никакъв. Няма да има голямо струпване на автобуси по спирките, защото имат право на 30 секунди престой. През "Цар Борис III Обединител" минават 13 градски линии, през пл. "Съединение" - 11" - обясни Славенски.
Добромира Костова съобщи, че се надява на предстоящата сесия на ОбС - Пловдив да се разгледа и приеме предложението за "бял билет", т.е. безплатно пътуване в градските автобуси в дни със замърсяване на въздуха.
Запис от пресконференцията гледайте в прикаченото видео.
DrLaxslax
преди 2 ч. и 9 мин.
Не сте никакъв квартал на Пловдив, защото плащате нищожно ниски данъци, а ползвате инфраструктурата на Пловдив. Не става така. Станете официално част от община Пловдив, заплащайте данък сгради по 200 EU, и тогава се жалвайте.
