ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Зелена светлина за бъдещата сграда на ОУ "Княз Александър I"
Автор: Диана Бикова 14:20Коментари (0)252
© Plovdiv24.bg
виж галерията
С 30 гласа "за", 8 "против" и 9 "въздържал се" пловдивските общински съветници дадоха съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектирането и изграждането на нова сграда на ОУ "Княз Александър I“ в двора на Хуманитарната гимназия, предава Plovdiv24.bg.

Решението беше предшествано от продължителна дискусия. Още в началото беше дадена думата на арх. Антоанета Топалова и арх. Чавдар Тенев. От думите им стана ясно, че не се следва законовата процедура за този обект. Общинският съветник арх. Костадин Палазов смята, че теренът не е достатъчен за още едно училище. Проектант на сградата е арх. Цветелин Цоневски, който беше общински съветник в предходен мандат.

Той припомни, че няма как да се изработи РУП без санкцията на Общинския съвет. Петият присъстващ в залата архитект - главният архитект на общината Яна Желязкова, призова да не се измества фокуса на предложението, а именно - дали бъдещата сграда да се разположи на 5 метра от ул. "Йоаким Груев", вместо на 15 метра. 

В хода на обсъждането бяха разменени реплики между Добромира Костова от групата на ПП-ДБ и зам.-кмета Владимир Темелков. Илия Гатев от "Независими за Пловдив" предложи отлагане на точката, защото към документацията не е приложено съгласувателното писмо с МК, но предложението не беше прието. 

Точка на спора сложи Слави Георгиев с думите: "Пловдив ще реши транспортния си проблем, когато се приеме за престижно да се придвижваш с обществен транспорт. Проблемът с основните училища ще се реши не когато записваме децата в "престижно“ училище, а когато избираме качествен учителски състав". Самият той гласува със "за" приемане на предложението.



Още по темата: общо новини по темата: 90
04.11.2025 »
04.11.2025 »
17.10.2025 »
09.10.2025 »
08.10.2025 »
05.10.2025 »
предишна страница [ 1/15 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Усукано дебело черво на 720 градуса. Лекар: Помислихме, че е наръ...
12:28 / 06.11.2025
Мъж е ранен пред заведение в Пловдив
12:12 / 06.11.2025
Приеха пагубни за Пловдив законови промени, предложени от Цвета К...
12:21 / 06.11.2025
Майката на убития Митко: Това е отчаян ход!
11:06 / 06.11.2025
Район "Южен" с нова придобивка
11:34 / 06.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Презастрояването на Пловдив
Арести заради "черно тото"
Родители от Хуманитарната гимназия настояха за нова сграда
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: