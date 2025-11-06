© Plovdiv24.bg виж галерията С 30 гласа "за", 8 "против" и 9 "въздържал се" пловдивските общински съветници дадоха съгласие за прилагане на намалени отстояния при проектирането и изграждането на нова сграда на ОУ "Княз Александър I“ в двора на Хуманитарната гимназия, предава Plovdiv24.bg.



Решението беше предшествано от продължителна дискусия. Още в началото беше дадена думата на арх. Антоанета Топалова и арх. Чавдар Тенев. От думите им стана ясно, че не се следва законовата процедура за този обект. Общинският съветник арх. Костадин Палазов смята, че теренът не е достатъчен за още едно училище. Проектант на сградата е арх. Цветелин Цоневски, който беше общински съветник в предходен мандат.



Той припомни, че няма как да се изработи РУП без санкцията на Общинския съвет. Петият присъстващ в залата архитект - главният архитект на общината Яна Желязкова, призова да не се измества фокуса на предложението, а именно - дали бъдещата сграда да се разположи на 5 метра от ул. "Йоаким Груев", вместо на 15 метра.



В хода на обсъждането бяха разменени реплики между Добромира Костова от групата на ПП-ДБ и зам.-кмета Владимир Темелков. Илия Гатев от "Независими за Пловдив" предложи отлагане на точката, защото към документацията не е приложено съгласувателното писмо с МК, но предложението не беше прието.



Точка на спора сложи Слави Георгиев с думите: "Пловдив ще реши транспортния си проблем, когато се приеме за престижно да се придвижваш с обществен транспорт. Проблемът с основните училища ще се реши не когато записваме децата в "престижно“ училище, а когато избираме качествен учителски състав". Самият той гласува със "за" приемане на предложението.



