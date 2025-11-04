© Plovdiv24.bg Предложение за намалено отстояние между бъдещата сграда на ОУ "Княз Александър I" и оградата на учебния корпус внесе за обсъждане в Общинския съвет заместник-кметът по образование Владимир Темелков, предава Plovdiv24.bg.



Сградата ще се строи в двора на Хуманитарната гимназия. По проект общата площ на новата сграда ще е 5620 кв. метра. За да се осигури необходимата жизнена територия за учениците от гимназията и от основното училище, се предлага отстоянието до оградата да не е 3 метра, каквото е изискването в ЗУТ, а да се намали на метър и половина или 2 метра. Самата корекция се допуска с решение на Общинския съвет.



Подобна ситуация е имало с ОУ "Екзарх Антим I" преди две години, припомня кметът на район "Централен" Георги Стаменов. Тогава е прието решение физкултурният салон да се изгради плътно до оградата, за да има отстояние до учебната сграда. В случая с ОУ "Княз Александър I" става въпрос да не се "губят" тези 3 метра около сградата. Самото разстояние не се изпарява, а отива между двете училища, обясни Стаменов.



В новата сграда на ОУ "Княз Александър I" е планирано да има 30 паралелки с по 25 ученици или общо 750 деца от първи до седми клас.