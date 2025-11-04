ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Предложение за намалено отстояние между бъдещата сграда на ОУ "Княз Александър I" и оградата на учебния корпус
Сградата ще се строи в двора на Хуманитарната гимназия. По проект общата площ на новата сграда ще е 5620 кв. метра. За да се осигури необходимата жизнена територия за учениците от гимназията и от основното училище, се предлага отстоянието до оградата да не е 3 метра, каквото е изискването в ЗУТ, а да се намали на метър и половина или 2 метра. Самата корекция се допуска с решение на Общинския съвет.
Подобна ситуация е имало с ОУ "Екзарх Антим I" преди две години, припомня кметът на район "Централен" Георги Стаменов. Тогава е прието решение физкултурният салон да се изгради плътно до оградата, за да има отстояние до учебната сграда. В случая с ОУ "Княз Александър I" става въпрос да не се "губят" тези 3 метра около сградата. Самото разстояние не се изпарява, а отива между двете училища, обясни Стаменов.
В новата сграда на ОУ "Княз Александър I" е планирано да има 30 паралелки с по 25 ученици или общо 750 деца от първи до седми клас.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 88
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Официално съобщение от ОД МВР Пловдив във връзка със загинал чове...
20:44 / 03.11.2025
Брутална простотия в Пловдив. Родители, къде сте?
20:29 / 03.11.2025
Пловдивчанка сложи в портмонето си 200 лева и 150 евро, съжали
19:23 / 03.11.2025
Потомка на Лев Толстой ще пее в Пловдив
18:55 / 03.11.2025
Пловдивчанин благодари на шофьор на автобус
18:15 / 03.11.2025
След като прегази крадец, кипърски бизнесмен отива в затвора в Пл...
17:04 / 03.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS