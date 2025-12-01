© С наближаването на Никулден интересът към прясната риба традиционно нараства. Именно в този период много хора започват да се оглеждат за качествен шаран, сафрид, чернокоп или други морски дарове, които да присъстват на празничната трапеза.



Тази година обаче ситуацията по рибните пазари изглежда необичайна. Според Здравко Василев, добре познат на широката публика от участието си в "Биг Брадър“, никога не е имало такова "нямане“ на риба в Черно море, както сега. Василев, който е активен в социалните мрежи и често коментира теми, свързани с Бургас и региона, е решил да посети най-големия рибен пазар в града, за да провери лично какво е наличието и какви са актуалните цени.



По думите му голяма част от рибата, предлагана на пазара, е вносна. Това се дължи както на намалените количества улов в Черно море през последните години, така и на затегнатите регулации и променените миграционни модели на рибните видове. Проблем, който рибарите многократно са споделяли, е и силното замърсяване и промяната на климатичните условия, които влияят върху популациите.



Въпреки тези трудности Здравко Василев се е зае с видео да събере и сподели актуална информация за наличните видове риба, така и за цените, които към момента най-много вълнуват потребителите.







