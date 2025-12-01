ЗАРЕЖДАНЕ...
|Здравко Василев: Никога не е имало такова "нямане" на риба в Черно море
Тази година обаче ситуацията по рибните пазари изглежда необичайна. Според Здравко Василев, добре познат на широката публика от участието си в "Биг Брадър“, никога не е имало такова "нямане“ на риба в Черно море, както сега. Василев, който е активен в социалните мрежи и често коментира теми, свързани с Бургас и региона, е решил да посети най-големия рибен пазар в града, за да провери лично какво е наличието и какви са актуалните цени.
По думите му голяма част от рибата, предлагана на пазара, е вносна. Това се дължи както на намалените количества улов в Черно море през последните години, така и на затегнатите регулации и променените миграционни модели на рибните видове. Проблем, който рибарите многократно са споделяли, е и силното замърсяване и промяната на климатичните условия, които влияят върху популациите.
Въпреки тези трудности Здравко Василев се е зае с видео да събере и сподели актуална информация за наличните видове риба, така и за цените, които към момента най-много вълнуват потребителите.
