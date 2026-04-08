Полицията ще се грижи за опазване на обществения ред и пътната безопасност при провеждане на футболното дерби между отборите на ПФК "Ботев“ и ПФК "Локомотив“ тази вечер в Пловдив, съобщават от ОД МВР.

Двубоят на стадион "Христо Ботев“ започва от 20.30 ч., като се приканват зрителите да се възползват от по-ранното отваряне на входовете – в 18.30 ч., за да се избегне забавяне на пропускателния режим.

На изградените контролни пунктове полицейски служители ще извършват щателни проверки и до трибуните няма да се допускат лица без билети, употребили алкохол или наркотични вещества, носещи забранени от закона предмети, както и малолетни без придружител. Поведението на публиката ще бъде заснето с видеокамери и дрон, а спрямо установени от записите нарушители ще бъде търсена отговорност по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия и Наказателния кодекс.

Служителите на реда ще следят за предотвратяване на противообществени прояви и около спортната зона и на територията на целия град. Ангажираните за това патрули от структурите на областната дирекция и придадени сили от Дирекция "Жандармерия“ същевременно ще подпомагат и пътната безопасност. В тази връзка, във времевия интервал от 18 ч. до 24 ч., е предвидена възможността за поетапно спиране на движението в следните участъци от уличната мрежа:

бул. "Източен“, от кръстовището с бул. "Княгиня Мария Луиза“ до кръстовището с бул. "Санкт Петербург“;

ул. "Богомил“, от кръстовището с бул. "Източен“ до кръстовището с ул. "Лев Толстой“;

ул. "Варшава“, от кръстовището с ул. "Богомил“ до кръстовището с ул. "Славянска“;

ул. "Лев Толстой“, от кръговото кръстовище с ул. "Димитър Ризов“ до кръстовището с ул. "Богомил“.

Организиран е и полицейски съпровод на привържениците на гостуващия отбор, които ще тръгнат от сборен пункт на стадион "Локомотив“ и ще преминат по ул. "Лев Толстой“ и ул. "Богомил“.