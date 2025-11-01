Затварят улици и булеварди в Пловдив, много автобуси с нови маршрути

© Plovdiv24.bg Нова организация на движение се въвежда днес заради футболната среща между отборите на ПФК "Локомотив" - Пловдив и ПФК "Ботев" – Пловдив, която ще се състои на стадион "Локомотив“, съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“. Оттам допълват, че от 10,00 до 14,00 часа движението ще бъде спряно изцяло или поетапно и поради провеждането на шествия от привържениците на двата отбора преди началото на мача.



Забранява се предлагането на алкохолни напитки в спортната зона в деня на мероприятието и до три часа след неговото приключване. Организацията и контролът на движението, както и охраната на мероприятието се осъществяват от ОД на МВР - Пловдив.



За времето от 11.30 ч. до 18.00 ч. ще бъде спряно движението на пътни превозни средства, включително и на автобусите от масовия градски транспорт на следните участъци:



ул. "Лев Толстой" - от кръстовище с бул. "Санкт Петербург" до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров"



ул. "Проф. Цветан Лазаров" - от кръговото кръстовище с ул. "Лев Толстой" до кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев"



ул. "Димитър Ризов" - от кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев" до кръстовището с бул. "Освобождение"



В диапазона от 10.00 ч. до 14.00 ч. ще се въведе временно ограничение на движението по маршрутите на шествията:



бул. "Източен" - от кръстовището с ул. "Богомил" до кръстовището с бул. "Санкт Петербург"



бул. "Менделеев" - от кръстовището с бул. "Санкт Петербург" до кръстовището с бул. "Освобождение"



бул. "Освобождение" - от кръстовището с бул. "Менделеев" до кръстовището с ул. "Димитър Ризов"



ул. "Отец Паисий" - от кръстовището с ул. "Константин Иречек" до кръстовището с ул. "Патриарх Евтимий"



ул. "Патриарх Евтимий" - от кръстовището с ул. "Отец Паисий" до кръстовището с бул. "Цар Борис III Обединител"



бул. "Цар Борис III Обединител" - от кръстовището с ул. "Патриарх Евтимий" до кръстовището с ул. "Света Петка"



ул. "Света Петка" - от кръстовището с ул. "Патриарх Евтимий" до кръстовището с бул. "Княгиня Мария Луиза"



бул. "Княгиня Мария Луиза" - от кръстовището с ул. "Света Петка" до кръстовището с ул. "Лев Толстой"



ул. "Лев Толстой" - от кръстовището с бул. "Княгиня Мария Луиза" до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров"



Маршрутите на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт, се променят както следва:



Линия № 9



Посока: Завод "Юрий Гагарин“ - ЖК "Тракия“ - А12



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“ спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12). В обратна посока маршрутът остава непроменен.



Линия № 10



Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“- А13



Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото – жк "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.



В обратна посока:



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят“, направо по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.



Линия № 21



Посока: ТК "Марица“ – ЖК "Тракия“- А12



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12). В обратна посока маршрутът остава непроменен.



Линия № 25



Посока: АПК "Тракия“ – ЖК "Тракия“ - А12



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12). В обратна посока маршрутът остава непроменен.



Линия № 29



Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“ - А12



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011. В обратна посока маршрутът остава непроменен.



Линия № 66



Посока: Кв. "Прослав“ – ЖК "Тракия“ - А12



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12). В обратна посока маршрутът остава непроменен.



Линия № 99



Посока: "II-ра Автоколона“ - ТК "Марица“



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят“, направо по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.



В обратна посока:



Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото – жк "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.