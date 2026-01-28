ЗАРЕЖДАНЕ...
|Застрояването на автогара "Север" влиза в ОбС Пловдив
"Уважаеми г-н Димитров, свидетели сме на гражданско недоволство породено от информация в медиите за предстоящо събаряне на автогара "Север" с цел реализиране на ново жилищно застрояване. За пътуващите всеки ден до работа, училище, университет тази автогара е не само удобство, но и жизнена необходимост. Нейното закриване ще доведе до още по-голям транспортен хаос.
Липсата на транспортна политика на общинската администрация води до пълен срив и хаос в транспорта на града.
Жп гара "Филипово" и автогара "Север" са ситуирани по начин, целящ транспортното обслужване на пътникопотока северно от град Пловдив. Южните територии се обслужват от автогари "Юг" и "Родопи". А връзката между северния и южния транспортен възел се осъществява от градския транспорт.
Съчетаването на Жп с автогара е практика на модерното градоустройство във всички развити страни.
Този транспортен хъб-Север, съставен от железопътна и автогара се е утвърдил във времето и е запазен като такъв в транспортно-комуникационната схема към ОУП- Пловдив. Теренът на автогара "Север" е с предназначение за Обществено обслужване и транспорт, съгласно ОУП. По този начин се натоварва зоната с жилищно застрояване без наличие на социална и транспортна инфраструктура.
Такъв въпрос като ликвидирането на основна автогара в града следва да се подложи на широко обществено обсъждане и дебатиране с основните заинтересовани - граждани и превозвачи. Прави впечатление, че Община Пловдив чете избирателно ОУП и не се съобразява със съпътстващите го схеми и специфични правила и то винаги обслужвайки частния интерес.
Толерирането само на частната собственост е недопустимо като действие от страна на общинска администрация, когато се засяга обществения интерес.
Във връзка с гореизложеното Ви отправям следните въпроси:
1. На какво основание е допуснато инвестиционното предложение за жилищно застрояване на терена на автогара "Север"?
2. Има ли одобрен ПУП за промяна предназначението на имота и на какво основание е одобрен?
3. Съобразен ли е с предвижданията на Транспортно-комуникационната схема към ОУП?
4. Направен ли е анализ за ефекта върху трафика в града от закриването на автогарата и пренасочването на автобусите?
5. Проведено ли е допитване до превозвачите, пътуващите и други засегнати лица за закриването на автогара Север?
6. Община Пловдив има ли алтернативно решение за нова автогара, която да е в непосредствена близост до ЖП гара Филипово, която да приеме междуселищния автобусен транспорт от север и кога може да бъде реализирана?"
Вносителят на питането арх. К. Палазов очаква писмен отговор на въпросите си.
Всичко по темата за автогара "Север" може да прочете ТУК
