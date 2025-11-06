ИЗПРАТИ НОВИНА
Засилен интерес към коледния "Базар Капана"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:17
© Plovdiv24.bg
Коледният "Базар Капана“ 2025 ще има още повече участници, отколкото досега, съобщават организаторите:

Поради големия интерес и запълването на всички първоначално предвидени места, отваряме допълнителни позиции за участници в двата основни периода на базара:

17 - 22 декември и 23 - 28 декември

Освен това, поради засилен интерес от творци и изложители, създаваме и мини коледна зона преди старта на основния базар, с ограничен брой места за:

5 - 7 декември и 12 - 14 декември

Ако искаш твоето изкуство, занаят или продукт да бъдат част от най-уютното коледно преживяване в Пловдив, сега е моментът да се запишеш.

Всеки трябва да попълни формуляра за участие, което се намира във Фейсбук профила на базара и да стане част от празничната програма.


