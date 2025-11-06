ЗАРЕЖДАНЕ...
|Засилен интерес към коледния "Базар Капана"
Поради големия интерес и запълването на всички първоначално предвидени места, отваряме допълнителни позиции за участници в двата основни периода на базара:
17 - 22 декември и 23 - 28 декември
Освен това, поради засилен интерес от творци и изложители, създаваме и мини коледна зона преди старта на основния базар, с ограничен брой места за:
5 - 7 декември и 12 - 14 декември
Ако искаш твоето изкуство, занаят или продукт да бъдат част от най-уютното коледно преживяване в Пловдив, сега е моментът да се запишеш.
Всеки трябва да попълни формуляра за участие, което се намира във Фейсбук профила на базара и да стане част от празничната програма.
