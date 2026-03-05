Днес ще си поговорим за тъмната страна на емоционалните нужди на човек и защо умните хора правят глупави неща. Ще поговорим за това как емоционалните нужди управляват поведението – често извън съзнателния ни контрол, и каксе превръщат в двигател на изборите ни. Ще говорим за токсичните връзки, за желанието ни да контролираме всяка ситуация. Все неща от живота ни.На гости ще бъде психологът и психотерапевт Рая Чаушева.Тя има солидна академична подготовка и практика в чужбина, и е основател на частна практика в Пловдив.