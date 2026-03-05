Сподели close
Днес ще си поговорим за тъмната страна на емоционалните нужди на човек и защо умните хора правят глупави неща. Ще поговорим за това как емоционалните нужди управляват поведението – често извън съзнателния ни контрол, и как

се превръщат в двигател на изборите ни. Ще говорим за токсичните връзки, за желанието ни да контролираме всяка ситуация. Все неща от живота ни.

На гости ще бъде психологът и психотерапевт Рая Чаушева.

Тя има солидна академична подготовка и практика в чужбина, и е основател на частна практика в Пловдив. 

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 