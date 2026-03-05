ЗАРЕЖДАНЕ...
Защо умните хора правят глупави неща - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
се превръщат в двигател на изборите ни. Ще говорим за токсичните връзки, за желанието ни да контролираме всяка ситуация. Все неща от живота ни.
На гости ще бъде психологът и психотерапевт Рая Чаушева.
Тя има солидна академична подготовка и практика в чужбина, и е основател на частна практика в Пловдив.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
