|Защо съм глобен, да не е станала грешка?
Преди дни на проведеното общо събрание на блока те са изразили несъгласието си и са създали подписка с която ще обжалват поставените им глоби.
"Това беше наказателна акция срещу нас. Случвало се е кола да пречи на почистващия камион, но в този момент не е имало.", сподели пред камерата на БНТ живуща.
Домоуправителят на един от входовете допълни:
"Изпратил съм клип на кмета Кунчев. Санкционирани са тези коли пред гаражите си и при запитване "Защо съм глобен, да не е станала грешка?", ми беше отговорено, че всички автомобили перпендикулярно трябва да са глобени"
Гражданите са на мнение, че глобите не са написани на точния адрес, защото улицата се води с името "Ягода" и че глобите са незаконосъобразни.
"Ще настояваме да си паркираме колите, както е било. Искаме да се огради разстояние около контейнерите и да се сложат антипаркинг колчета. Трябва да има малко човещина, целият квартал е презастроен.
Глобите на хората са между 50 и 100 лева.
Коментари (2)
