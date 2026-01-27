ИЗПРАТИ НОВИНА
Защо съм глобен, да не е станала грешка?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:09
© Plovdiv24.bg
Гражданите от Кючука, който получиха глоби от "Общинска полиция" за неправилно паркиране през миналата седмица, ще ги обжалват в съда.

Преди дни на проведеното общо събрание на блока те са изразили несъгласието си и са създали подписка с която ще обжалват поставените им глоби.

"Това беше наказателна акция срещу нас. Случвало се е кола да пречи на почистващия камион, но в този момент не е имало.", сподели пред камерата на БНТ живуща.

Домоуправителят на един от входовете допълни:

"Изпратил съм клип на кмета Кунчев. Санкционирани са тези коли пред гаражите си и при запитване "Защо съм глобен, да не е станала грешка?", ми беше отговорено, че всички автомобили перпендикулярно трябва да са глобени"

Гражданите са на мнение, че глобите не са написани на точния адрес, защото улицата се води с името "Ягода" и че глобите са незаконосъобразни.

"Ще настояваме да си паркираме колите, както е било. Искаме да се огради разстояние около контейнерите и да се сложат антипаркинг колчета. Трябва да има малко човещина, целият квартал е презастроен.

Глобите на хората са между 50 и 100 лева.


Прави са хората! Да се борят! От това което виждам на снимката, аргумента за перпендикулярното паркиране е абсурден - общината е длъжна да разграфи места, пространството да се използва максимално, но да се отдели място и за кофите и всички да са доволни.
0
 
 
Обжалват в съда и бутат глобите ако могат.Какво е това аз нарушавам ама нарушавам 50 години и може и така.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

