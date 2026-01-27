© Plovdiv24.bg Гражданите от Кючука, който получиха глоби от "Общинска полиция" за неправилно паркиране през миналата седмица, ще ги обжалват в съда.



Преди дни на проведеното общо събрание на блока те са изразили несъгласието си и са създали подписка с която ще обжалват поставените им глоби.



"Това беше наказателна акция срещу нас. Случвало се е кола да пречи на почистващия камион, но в този момент не е имало.", сподели пред камерата на БНТ живуща.



Домоуправителят на един от входовете допълни:



"Изпратил съм клип на кмета Кунчев. Санкционирани са тези коли пред гаражите си и при запитване "Защо съм глобен, да не е станала грешка?", ми беше отговорено, че всички автомобили перпендикулярно трябва да са глобени"



Гражданите са на мнение, че глобите не са написани на точния адрес, защото улицата се води с името "Ягода" и че глобите са незаконосъобразни.



"Ще настояваме да си паркираме колите, както е било. Искаме да се огради разстояние около контейнерите и да се сложат антипаркинг колчета. Трябва да има малко човещина, целият квартал е презастроен.



Глобите на хората са между 50 и 100 лева.