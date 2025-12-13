ИЗПРАТИ НОВИНА
Защо метрото в Пловдив е нереалистично решение?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:05Коментари (2)483
© Plovdiv24.bg
В последно време редица граждани, разочаровани от тежкия трафик в Пловдив, започнаха да предлагат решението градът да се сдобие с метро. На пръв поглед идеята звучи привлекателно подземен транспорт, който да облекчи задръстванията. На практика обаче подобен проект е почти лишен от логика.

Пловдив просто няма мащаба, който да оправдае такава инвестиция. Населението на града не е достатъчно голямо, а неговата структура е разлята, без ясно очертани силно натоварени транспортни коридори, които да правят метро необходимост. Подземният транспорт би обслужвал сравнително малка част от нуждите, а по-скоро би се превърнал в скъп и безсмислен престижен проект.

Истинската пречка обаче е под повърхността. Пловдив е един от най-старите градове в света, а под почти всяка улица лежат пластове история – антични сгради, крепости, улици и артефакти. Дори малки ремонти понякога откриват археологически находки, забавяйки работата с месеци. А всички знаем че големите инфраструктурни проекти в Пловдив се движат с бързината на охлюв, та представете си да започне да се прави метро?

Представата за километри подземни тунели означава години разкопки, спирания, проверки и огромно поскъпване. Допълнително усложнение представляват високите подпочвени води около река Марица, които правят тунелирането технически сложно и рисковано.

Цената за строителство би била колосална и непропорционална на ползите. Метрото е изключително скъпа система, а Пловдив би могъл да постигне същия ефект по много по-евтин начин, а то е чрез електробуси и скоростни автобусни линии.

За Пловдив метрото  просто няма логика: твърде скъпо, твърде трудно, твърде разрушително и твърде малко необходимо.

По-ефективното решение остава качествен и редовен автобусен транспорт – добре планиран, бърз и удобен – който може да облекчи трафика, да накара повече хора да оставят колите си и да се придвижват с обществен транспорт, без да застрашава историческото наследство и бюджета на града.


Вие малоумни ли сте , или сте някакви комплексирани селяни?? 1. Много по-малки градове от Пловдив имат метро. 2. Много стари като Пловдив градове имат метро (за Рим сте чували предполагам). 3. Нормалният градски транспорт (какъвто в Пловдив липсва) е задължителен, със или без метро. Пловдив ще стане европейски град когато има градски транспорт, докато го управляват селяни това няма да стане!!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

