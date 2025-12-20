Заради пробива под гарата посегнаха на сграда на БДЖ

© Във връзка с реализиране на пробива под централна ЖП гара, който свързва бул. "Васил Априлов“ и бул."Македония“ и проект "Рехабилитация на железопътен участък Пловдив-Бургас“ е открита процедура по принудително отчуждаване на имот, който се намира в район "Южен“, бул. "Академик Петър Динеков“ № 2.



Теренът е с площ от 7634 кв. м с предназначение сграда за транспорта. Имотът с Решение № 351 от 2018 г. на Общински съвет – Пловдив, попада в улична регулация за разширяването на бул. “Македония".



Имотът, който е предмет на отчуждаването, е собственост на БДЖ "Пътнически превози“ ЕООД. Паричното обезщетение е в размер на 315 063,50 лв. без ДДС за терена и 31 325,60 лв. без ДДС за сградата. Общо за имота - 346 389,10 лв. без ДДС или 415 666,92 с ДДС.