Заради очакваните валежи: Монтираха още 4 помпи на Южния обходен колектор по бул. "Александър Стамболийски"

От ДЗЗД "Екопроект", по настояване на кмета на район "Южен" Атанас Кунчев, са монтирали още 4 помпи в частта на Южния обходен колектор по бул. "Александър Стамболийски". Така общият брой на помпите вече е 6, уточни Атанас Кунчев. Припомняме, че именно ДЗЗД "Екопроект" е изпълнител на проекта, който се възлага от ВиК – Пловдив.



"В момента нивото на водата в колектора е намаляло наполовина. Въпреки това, във връзка с метеорологичната прогноза за обилни дъждове през празничните дни, превантивно ще бъде затворено кръстовището на ул. "Индустриална“ и бул. "Александър Стамболийски“.



Така преминаването през него ще бъде забранено от 21:00 часа на 24 декември, сряда, до 9:00 часа на 26 декември, петък“, обяви кметът на "Южен“ Атанас Кунчев.



Той уточни, че от районното кметство ще има дежурен екип, който да следи за възникването на критични ситуации. Атанас Кунчев апелира към гражданите, които забележат непочистени дъждоприемни шахти, да подават сигнали на тел. 032 675 817.