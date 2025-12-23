ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Заради очакваните валежи: Монтираха още 4 помпи на Южния обходен колектор по бул. "Александър Стамболийски"
"В момента нивото на водата в колектора е намаляло наполовина. Въпреки това, във връзка с метеорологичната прогноза за обилни дъждове през празничните дни, превантивно ще бъде затворено кръстовището на ул. "Индустриална“ и бул. "Александър Стамболийски“.
Така преминаването през него ще бъде забранено от 21:00 часа на 24 декември, сряда, до 9:00 часа на 26 декември, петък“, обяви кметът на "Южен“ Атанас Кунчев.
Той уточни, че от районното кметство ще има дежурен екип, който да следи за възникването на критични ситуации. Атанас Кунчев апелира към гражданите, които забележат непочистени дъждоприемни шахти, да подават сигнали на тел. 032 675 817.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 243
|предишна страница [ 1/41 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Д-р Наджие Емин: За пациента човешкото отношение е част от терапи...
12:52 / 23.12.2025
Сдружение "Бизнесът за Пловдив" застана зад д-р Ангел Ставрев
12:48 / 23.12.2025
Над 220 увеселителни и питейни заведения провериха пловдивските п...
12:27 / 23.12.2025
Втори мандат за Петър Влайков начело на Кукления театър в Пловдив...
12:58 / 23.12.2025
Украински деца поздравиха кмета Костадин Димитров за Коледа
11:55 / 23.12.2025
Проучване: Коледната трапеза в Пловдив ще струва средно 168,34 ле...
09:54 / 23.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS