|Започва обследването на Бетонния мост в Пловдив
Трафикът по бул. "Христо Ботев" и по самия мост няма да се спира. На място ще се правят замервания със специализирани уреди. Ще се взимат проби от дъното на съоръжението на мястото на връзката на старата и новата конструкция, където има спуквания, обясни за медията ни заместник-кметът на "Централен" инж. Тошо Пашов. Взетите проби ще бъдат изследвани за здравина и товароносимост в специализирана лаборатория в София. Зам.-кметът е поискал от ОП "Градини и паркове" автовишка.
Припомняме, че "Ей Джей Консулт" спечели обществената поръчка на район "Централен" за конструктивно обследване на състоянието на северната част на мостовото съоръжение. Фирмата има задължение да изработи технически проект за укрепването, да осъществи авторски надзор по време на строителството, както и да предложи идейно решение за естакада запад.
Максималната прогнозна стойност на дейностите бе 93 566,41 евро без ДДС. В процедурата участваха две фирми - "Мостконсулт" ООД, която предложи цена от 80 784,12 евро без ДДС, и "Ей Джей Консулт" ЕООД с оферта 74 858,24 евро без ДДС. За победител беше определено второто дружество.
