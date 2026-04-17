Plovdiv Vibes-Интеракции стартира днес и в продължение на 10 дни ще вибрира, превръщайки различни открити пространства на Пловдив в сцена за музика, изкуство и споделени градски преживявания. Фестивалът, част от “Културния календар" на града, се организира от Творчески комплекс "Инкубатор“ и поставя акцент върху активното участие на публиката, не просто като зрител, а като част от случващото се, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите.

Основна точка в програмата е Младежки хълм, където в два поредни уикенда ще се проведе Vibes Market- цветен хендмейд базар с участието на творци и артисти, социални благотворителни инициативи. Посетителите ще могат да се включат в творчески работилници за деца и възрастни, демонстрации по стъклодухане, керамика и занаяти, както и да се насладят на разнообразна музикална програма с DJ сетове и вкусна храна. Още в откриващия ден (17.04) на сцената излиза Nadia N, а на 25 април бандата GREESH, които ще представят якия си звук в обновен състав. Финалът на сценичната програма на хълма е на 26 април с участието на Music Space Plovdiv и студенти от поп и джаз пеене при АМТИИ в класа на Светлина Христова. Сред акцентите са още Музикално бинго (18 април) и ежедневни артистични и спортни активности, открита тренировка по Пилатес, които превръщат пространството в жив фестивален хъб.

Plovdiv Vibes се разгръща и на редица други локации в града. В неделя (19 април) Братската могила ще бъде позиционирана pop-up сцена с DJ Lite Spice и с интеракции от байкърите на велоклуб “Крива Спица". В понеделник (20 април) парк "Белите брези“ ще предложи творчески работилници и отворена тренировка по доджбол. На 22 април – Деня на Земята, парк Лаута ще събере публиката около отворена хоротека с танцов клуб PostArt, която свързва традицията, движението и общността.

На 25 април любителите на градските приключения ще могат да се включат в отборната игра "Търсач Под тепетата“, изследвайки културно-историческите пространства на хълма. Публиката ще може да открие и pop-up сцената с участието на музиканта KRASSY. В същия ден и през целия уикенд Конюшните в Стария град ще представят селекция от късометражно кино в различни жанрове, както и музикална и развлекателна програма, завършваща със събитието “Поезия в парка". На 24 април пространството ще оживее с огнен танц на Театър Яра, последван от интерактивен “огнен" уъркшоп за най-смелите.

Plovdiv Vibes “Интеракции" е фестивал за споделена градска култура, отворен, достъпен и насочен към срещите между хора, изкуства и идеи.