© виж галерията С изключително богата празнична програма бяха запалени светлините на коледната елха в район "Тракия“. Церемонията в парк "2019“ се превърна в един истински празник за целия град. Стотици деца и техните родители изпълниха до краен предел пространството около елхата. Те бяха поздравени от домакина Георги Гатев. Кметът на район "Тракия“ ги приветства с добре дошли и им пожела весело посрещане на светлите християнски празници.



Програмата започна с благослов от отец Ангел от храм "Свето Преображение Господне“. Последваха уникални изпълнения на децата от района. На импровизираната сцена се изявиха възпитаници на СУ "Свети Седмочисленици“ и СУ "Черноризец Храбър“, както и на детските градини "Слънце“, "Червената шапчица“, "Еделвайс“, "Д-р Едгар Бороу“, "Велимира“, "Кремена“, "Таня Савичева“ и "Десислава.



В 19 часа кметът Георги Гатев с помощта на присъстващите деца отброиха от 10 до 1 и запалиха празничните светлини на красивата коледна елха. Последва пищна заря, след което настъпи и един от най-дългоочакваните моменти – в парк "2019“ пристигна Дядо Коледа. Добрият старец изненада малчуганите с подаръци, като така донесе много усмивки и радост в сърцата им.