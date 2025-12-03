ЗАРЕЖДАНЕ...
Запалиха светлините на коледната елха в "Тракия"
Програмата започна с благослов от отец Ангел от храм "Свето Преображение Господне“. Последваха уникални изпълнения на децата от района. На импровизираната сцена се изявиха възпитаници на СУ "Свети Седмочисленици“ и СУ "Черноризец Храбър“, както и на детските градини "Слънце“, "Червената шапчица“, "Еделвайс“, "Д-р Едгар Бороу“, "Велимира“, "Кремена“, "Таня Савичева“ и "Десислава.
В 19 часа кметът Георги Гатев с помощта на присъстващите деца отброиха от 10 до 1 и запалиха празничните светлини на красивата коледна елха. Последва пищна заря, след което настъпи и един от най-дългоочакваните моменти – в парк "2019“ пристигна Дядо Коледа. Добрият старец изненада малчуганите с подаръци, като така донесе много усмивки и радост в сърцата им.
